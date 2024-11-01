Nicușor Dan: România condamnă cu fermitate recentul atac imprudent și iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului
România condamnă recentul atac al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate, a transmis joi președintele Nicușor Dan.
''România condamnă cu fermitate recentul atac imprudent și iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate și cetățeni răniți. Condoleanțele și cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean și toate familiile afectate. De asemenea, dorim o recuperare rapidă a răniților. Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pace și nu adoptă un comportament rezonabil pentru a avansa către o situație de securitate cuprinzătoare'', a precizat acesta, într-o postare pe rețeaua X.
Potrivit șefului statului, România va sprijini Ucraina atât timp cât este necesar pentru a-și apăra libertatea.
Joi dimineață, a avut loc un nou atac rusesc asupra Kievului, soldat cu 13 morți și 86 de răniți. 'La ora actuală, există 13 morți', a spus primarul Kievului, Vitali Kliciko.
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