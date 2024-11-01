Oana Țoiu: NATO rămâne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe Flancul estic

Aceasta s-a întâlnit, alături de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte, cu care spune că a avut 'un schimb rapid de opinii', în marja Conferinței de Securitate de la Munchen.

'Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la București', a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, participă, de vineri până duminică, la Munich Security Conference (MSC 2026), context în care va sublinia importanța strategică a Mării Negre, a informat MAE.