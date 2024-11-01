Oana Țoiu: NATO rămâne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe Flancul estic
Alianța Tratatului Atlanticului de Nord rămâne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe Flancul estic și România are un rol-cheie în regiune, a transmis, vineri, ministrul de Externe, Oana Țoiu.
Aceasta s-a întâlnit, alături de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte, cu care spune că a avut 'un schimb rapid de opinii', în marja Conferinței de Securitate de la Munchen.
'Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la București', a scris Oana Țoiu pe Facebook.
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, participă, de vineri până duminică, la Munich Security Conference (MSC 2026), context în care va sublinia importanța strategică a Mării Negre, a informat MAE.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Nicușor Dan: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale, mai puțin de zgomot și lozinci
13 feb, 21:33
Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei
13 feb, 21:42
Ciucu: Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația, după care au blocat reformele necesare
13 feb, 21:39
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57