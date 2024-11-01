Parlamentarii USR îi cer comisarului european pe Justiție o evaluare mai exigentă în mecanismul privind statul de drept

Totodată, parlamentarii USR au vorbit despre necesitatea unei evaluări 'mai exigente' în cadrul mecanismului privind statul de drept (Rule of Law) și a unei poziții ferme privind respectarea jurisprudenței Curții de Justiție a UE, informează un comunicat de presă al partidului transmis AGERPRES.

Conform comunicatului, în contextul închiderii a sute de dosare penale, al aplicării retroactive a unor decizii, al tendinței de minimalizare a rolului CJUE și al reacțiilor ostile față de magistrații și jurnaliștii care semnalează problemele sistemului judiciar sau problemele de integritate ale unor miniștri, parlamentarii USR au solicitat comisarului Michael McGrath 'o evaluare mai exigentă în cadrul mecanismului Rule of Law, sprijin pentru corectarea disfuncționalităților legislative și o poziție fermă privind respectarea jurisprudenței CJUE'.

'După ridicarea MCV, evaluarea funcționării Justiției a fost, în opinia noastră, prea indulgentă. Există riscul ca mecanismul privind statul de drept să se transforme într-un exercițiu formal, în care statele membre își prezintă selectiv doar realizările. Fără o evaluare fermă, instituțiile se slăbesc accelerat, iar o justiție vulnerabilizată afectează nu doar statul membru, ci întreaga Uniune Europeană', a afirmat deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, potrivit comunicatului de presă.

Potrivit deputatei Diana Stoica, o Justiție slăbită amenință funcționarea democrației și slăbește întreaga Uniune Europeană. 'Am discutat și despre fragilitatea democrației și despre scutul european pentru democrație. În contextul în care vedem ce s-a întâmplat în ultima perioadă și războiul hibrid pe care anumite state îl poartă împotriva României, este esențial ca libertatea de exprimare să fie garantată pentru oameni, nu pentru roboți, nu pentru inteligență artificială. Și acest scut european pentru democrație trebuie să se traducă prin măsuri reale de protecție a cetățenilor în fața manipulării', a precizat Stoica, președintă a Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților.

USR consideră că printre efectele negative clare ale legilor Justiției adoptate în 2022 se numără concentrarea puterii în mâinile unui număr restrâns de persoane, un sistem de promovare nemeritocratic, bazat pe loialitate, o Inspecție Judiciară care descurajează vocile critice, precum și un mecanism ineficient de investigare a infracțiunilor comise de magistrați, care generează o percepție de impunitate.

Parlamentarii USR i-au mai transmis comisarului european că o soluție viabilă ar fi refacerea competențelor DNA și DIICOT în materia corupției și criminalității organizate.