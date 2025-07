Paul Stănescu (PSD): Tăierea investițiilor locale înseamnă blocarea modernizării României

'Tăierea investițiilor locale înseamnă blocarea modernizării României. Am fost alături de comunități și am finanțat proiecte locale vitale pentru oameni. Niciun primar, indiferent că e de la PSD sau PNL, nu își dorește tăierea investițiilor în drumuri, apă, canal sau școli. PSD nu poate gira o politică ce condamnă dezvoltarea locală. Am spus încă de la începutul discuțiilor despre formarea Guvernului că este o linie roșie. Noi am demonstrat, prin fiecare buget, că respectăm nevoile reale ale comunităților. Reducerea finanțării pentru autoritățile locale ar însemna blocarea modernizării României, iar acest lucru este inacceptabil pentru noi', a scris Paul Stănescu, pe pagina sa de Facebook.

Conform acestuia, 'vocea aleșilor locali, indiferent de partid, trebuie ascultată'.

'Nu vom fi parteneri într-un Guvern care ignoră această realitate și taie fără discernământ. Primarii sunt cei care răspund zilnic în fața cetățenilor, cunosc problemele reale din teritoriu și lucrează direct cu oamenii. Ei nu cer privilegii, ci susținere pentru a putea continua investițiile care fac viața mai bună în fiecare comună și oraș', a susținut secretarul general al PSD.