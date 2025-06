Predoiu: Situația de la Praid este foarte dificilă; mă voi deplasa din nou în zonă în zilele următoare

'Mulțumesc miniștrilor Ivan și Fechet, secretarului de stat Arafat și prefectului județului Harghita, care coordonează echipele din teren, pentru gestionarea situației de la Praid, fiecare în zona sa de competență. De asemenea, mulțumesc prefectului județului Covasna pentru eforturile depuse alături de Guvern în vederea înlăturării efectelor inundațiilor din zonele Boroșneu Mare și Băcel. Forțele de ordine publică - jandarmi și polițiști -, domeniu coordonat de secretarul de stat Despescu, sunt desfășurate în teren pentru sprijin. Le mulțumesc!'', a afirmat Predoiu, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

El a subliniat că situația de la Praid este 'foarte dificilă'.

''Am mobilizat un număr mare de forțe în toate domeniile. Facem tot ce este omenește posibil pentru a ajuta comunitățile din zonă. Am cerut ca fiecare acțiune din teren să fie corelată cu opiniile experților tehnici. Pe lângă experții români din cadrul grupului de lucru interministerial 'Praid', am cooptat și experți din cadrul Uniunii Europene, prin mecanismele europene pentru situații de urgență, pentru a beneficia de o a doua opinie cu privire la situația din teren și la soluțiile necesare. Toți cei implicați vor rămâne mobilizați inclusiv pe durata vacanței de Rusalii. Mă voi deplasa din nou în zonă în zilele următoare', a declarat Cătălin Predoiu.