Producătorul şi scenaristul de televiziune Norman Lear, premiat cu Emmy, a murit la vârsta de 101 ani

Norman Lear, unul dintre cei mai influenţi oameni de televiziune din Statele Unite, a murit la reşedinţa sa din Los Angeles din cauze naturale, a relatat revista Variety miercuri, citându-l pe agentul său de presă.

Producătorul american, care a câştigat şase premii Emmy pentru emisiunile sale de televiziune, era un cunoscut activist pentru cauze liberale, inclusiv dreptul la vot, şi şi-a continuat activitatea mult după vârsta de 90 de ani.

În 2017, a reluat serialul de televiziune din anii 1970 ''One Day at a Time'' pentru a pune în centrul său o familie cubanezo-americană, iar în 2020 a câştigat cel de-al şaselea premiu Emmy pentru o transmisiune live specială dedicată serialelor ''All in the Family'' şi ''Good Times''.

În februarie 2021, Norman Lear a primit distincţia Carol Burnett Award, un premiu pentru întreaga activitate, în cadrul galei Golden Globe Awards.

În plus faţă de ''All in the Family'' şi ''Maude'', Norman Lear a dominat micile ecrane americane în anii 1970 şi 1980 cu show-urile de comedie ''Sanford and Son'', ''The Jeffersons'' şi parodia soap-opera ''Mary Hartman, Mary Hartman''. La un moment dat, în anii 1970, Norman Lear realiza opt seriale care erau difuzate simultan şi care înregistrau un număr estimat de telespectatori de 120 de milioane, a precizat revista Time.

Lear, alături de partenerul său de producţie Bud Yorkin, au lansat ''All in the Family'' în ianuarie 1971, iar show-ul a câştigat patru trofee Emmy pentru ''cea mai bună comedie'' în cele nouă sezoane ale producţiei. Serialul avea la bază o emisiunea britanică, ''Til Death Do Us Part'', şi a oferit televiziunii americane unul dinte cele mai memorabile şi controversate personaje ale sale - Archie Bunker.

''All in the Family'' a fost cea mai bine cotată emisiune de televiziune americană timp de cinci ani la rând, potrivit CBS, iar publicaţia TV Guide a plasat-o pe locul al patrulea pe lista celor mai bune emisiuni de televiziune din toate timpurile.