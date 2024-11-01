Radu Miruță: Armata este interesată de ceea ce putem achiziționa din România

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, Radu Miruță, însoțit de șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, și de șeful Direcției Generale pentru Armamente, general-maior Cornel Pleșa, a efectuat, luni, o vizită de lucru la unitățile de producție ale Otokar și Rheinmetall din cadrul complexului Automecanica Mediaș, unde sunt produse vehiculele militare COBRA II și unde urmează să fie realizate, pentru Armata României, platformele SKYNEX, SKYRANGER și LYNX.

'În cadrul discuțiilor cu echipele de management ale Otokar și Rheinmetall, au fost analizate rezultatele concrete generate de procesul accelerat de înzestrare a Armatei României: pregătirea și specializarea personalului român în Turcia și Germania, transferul de know-how și de producție în România, crearea unor capacități pentru furnizarea de echipamente militare inclusiv către armatele statelor membre NATO, precum și dezvoltarea Mediașului ca centru regional pentru producția de tehnică militară', se precizează în comunicat.

În fabricile de la Mediaș lucrează peste 400 de angajați români, pregătiți de cele două companii atât în țară, cât și în străinătate, pentru producerea de echipamente militare la standardele solicitate de Armata României și de NATO, menționează MApN.

Conform comunicatului, în fabrica Otokar, aproximativ 100 de vehicule militare COBRA II se află în diferite stadii de producție și urmează să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, vehiculele destinate Armatei României urmând să poarte eticheta 'Fabricat în România', iar în unitatea de producție Rheinmetall din complexul industrial de la Mediaș sunt în derulare investiții importante pentru dezvoltarea capacităților necesare producerii într-un ritm accelerat a platformelor și echipamentelor destinate Armatei României.

Un subiect important al discuțiilor l-a reprezentat creșterea participării industriei românești la programele de înzestrare și identificarea unor noi oportunități pentru integrarea companiilor din România în lanțurile de producție.

'În perioada următoare, vom identifica noi soluții pentru creșterea nivelului de implicare a companiilor românești în furnizarea componentelor și elementelor necesare producției de echipamente militare. Obiectivul nostru este ca investițiile în înzestrarea Armatei să contribuie, în cât mai mare măsură, și la dezvoltarea capacităților industriale din România', a declarat Radu Miruță, citat în comunicat.

Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major al Apărării au subliniat, totodată, necesitatea identificării, împreună cu operatorii economici, a măsurilor care pot accelera procesele de testare, producție și recepție a echipamentelor esențiale pentru apărarea României.

'Vom susține cu fermitate interesele Armatei României în relația cu toți furnizorii și, în același timp, vom sprijini operatorii economici pentru a avea condițiile necesare să dezvolte capacități de producție performante și sustenabile pe termen lung în România. (...) Armata este interesată de ceea ce putem achiziționa din România, iar Guvernul României este interesat de ceea ce putem produce și păstra pe termen lung în țară. Investițiile pe care le facem astăzi în apărare trebuie să genereze nu doar capabilități militare, ci și capacitate industrială pentru România', a precizat Radu Miruță.