Sigfried Mureşan: Cred că avem o şansă anul acesta la Spaţiul Schengen

Sigfried Mureşan a precizat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că românii nu mai trebuie să pună presiune pe ei înşişi în privinţa aderării la Spaţiul Schengen.

El crede că anul trecut Guvernul României a procedat corect în această privinţă.

”Cred că avem o şansă de a adera anul acesta la Spaţiul Schengen, dar cred că nu mai trebuie să punem presiune noi pe noi în spaţiul mediatic. Cred că anul trecut Guvernul a procedat corect, spunând oamenilor deschis şi preşedintele României a spus foarte clar «decembrie 2022 poate este o posibilitate de a intra în spaţiul Schengen». E prima posibilitate, dar cu siguranţă nu este ultima. Noi, după aceea, în spaţiu public, am introdus acea dată 8 decembrie ca fiind ziua cea mare în care se va întâmpla sau nu se va întâmpla”, a declarat Sigfried Mureşan.

Europarlamentarul spune că autorităţile şi guvernul mai au de muncit în privinţa aderării la Schengen.

”În primul rând, să consolidăm sprijinul pe care România l-a câştigat anul trecut (…) Am reuşit, prin eforturile noastre, convingând, văzându-se faptul că putem securiza bine frontiera externă a Uniunii Europene, prin faptul că s-a ridicat Mecanismul de Cooperare şi Verificare în justiţie, care nu era o condiţie tehnică, dar pentru unele guverne, de exemplu, pentru Guvernul Olandei era o condiţie necesară (…) Am reuşit să câştigăm încrederea a 26 din 27 de state membre ale Uniunii Europene, a Comisiei Europene şi a Parlamentului European. Acest sprijin trebuie consolidat (…) Neaderarea a fost nedreptate”, a declarat Mureşan.

El a explicat şi care este problema Austriei.

”Austria este singura problemă pe care o avem. O problemă, în primul rând, austriacă (…) Există în Austria o problemă privind migraţia, un număr mare de persoane solicitante de azil. Dar ştim cu toţii că acei oameni nu au venit din România, nu au trecut prin România, au venit din India, Indonezia, a Tunisia, Maroc, Bangladesh multe state din care se poate ajunge fără viză în Serbia. De acolo oamenii au trecut în Ungaria şi de acolo în Austria. Nu de la noi, nu pe la noi (…) România va contribui la orice soluţie europeană ce reduce numărul de persoane solicitante de azil în Austria şi, după cum au spus autorităţile, suntem pregătiţi să facem mai mult bilateral”, a spus Mureşan.

Întrebat cum îşi poate schimba poziţia cancelarul Austriei, înainte de alegerile din 2024, europarlamentarul român s-a referit la fenomenul migraţiei care este în scădere în această ţară.

”Factorul important pentru el este dacă scade numărul de persoane solicitante de azil în Austria şi am văzut deja că, începând cu luna noiembrie, sunt mai puţini refugiaţi care intră în Austria. Serbia trebuie să introducă vize şi a introdus de la 1 ianuarie, de altfel, deja pentru unele din ţările pe care le-am enumerate (…) Cancelarul Austriei trebuie să accepte şi ajutor European, Poliţia de frontieră europeană, FRONTEX, la frontierele sale, dacă nu se descurcă să-şi protejeze frontierele. Deci, măsuri care vor duce la scăderea numărului de refugiaţi în Austria, cred că-i voi da spaţiu de manevră pentru a ridica această obiecţie nejustificată”, a precizat Sigfried Mureşan

Liberalul este de părere că argumentul Austriei a fost mai mult politic, decât tehnic: ”Mai puţin de 2 % dintre persoanele solicitante de azil din Austria au trecut prin România. Matematic, argumentul a fost de partea noastră. El a folosit un argument politic, populist, fiindcă a existat o îngrijorare legată de migraţie în Austria, fiindcă intrau multe persoane.

Sigfried Mureşan mai crede că autorităţile din România nu au ce să îşi reproşeze în privinţa demersurilor făcute privind aderarea la Schegen.

”Eu cred că autorităţile din România - şi am fost implicat cât am putut de mult - nu au ce să îşi reproşeze. Toate solicitările obiective ce au existat din partea altor state am reuşit să le rezolvăm”, a spus Mureşan.

Întrebat dacă Olanda susţine România, într-adevăr, sau susţinerea Olandei este doar de faţadă, Mureşan a precizat că guvernul acestei ţări a fost corect cu ţara noastră.

”Guvernul Olandei a fost corect cu Guvernul României. Anul trecut, Olanda ne-a spus care sunt lucrurile de care are nevoie în ceea ce priveşte evaluările Comisiei Europene. Au fost 2 misiuni ale Comisiei Europene care au evaluat frontiera externă a României şi au spus România respectă toate standardele tehnice, protejează bine frontiera externă. Guvern Olandei ne-a spus, de asemenea, avem nevoie de ridicarea MCV ca argument politic. La momentul la care aceste lucruri s-au întâmplat, Guvernul Olandei a spus da aderării României la Spaţiul Schengen (…) Ca atare, nu există nicio problemă pentru România cu Olanda, dar Olanda nu are în momentul de faţă un mandat pentru a vota în favoarea aderării Bulgariei”, a adăugat europarlamentarul.

Cheia pentru aderarea României şi Bulgariei este la Viena, mai subliniază liberalul.

”Cheia pentru aderarea României şi a Bulgariei la spaţiul Sarnen este în Austria, nu în Olanda. Sunt absolut convins că, dacă Austria îşi va ridica obiecţia nejustificată împotriva Bulgariei şi a României, sunt absolut convins că Olanda nu va rămâne singură opunându-se Bulgariei şi astfel periclitând şi aderarea României (…) Deci, cheia este în Austria, nu în Olanda. Ce cred că se poate întâmpla este următorul lucru: dacă Austria îşi ridică obiecţia nejustificată, Olanda, să formuleze anumite solicitări tehnice, lucruri de îndeplinit faţă de Bulgaria, pe baza rezervelor pe care Olanda încă le are legat de Bulgaria şi Bulgaria să trebuiască să îndeplinească acele lucruri anul acesta aşa cum şi noi le-am îndeplinit. Deci, cred că Olanda poate rezolva problema cu Bulgaria şi cred că o va rezolva dacă Austria îşi ridică obiecţia. Cheia e la Viena, nu în Olanda”, a declarat Mureşan.

Întrebat dacă la următorul Consiliu JAI se va tranşa problema aderării României la Spaţiul Schengen, Sigfried Mureşan crede că subiectul trebuie pus pe agenda de lucru numai atunci când nu mai există riscul unui vot negativ.

”Cred că trebuie să punem subiectul pe agendă din momentul de faţă o singură dată, atunci când ştim că sunt toate condiţiile îndeplinite şi când vom adera, să nu mai riscăm un vot negativ. Ca atare, de îndată ce toate condiţiile sunt îndeplinite, trebuie să punem pe agendă şi atunci vom spune oamenilor că aceea este data. Nu cred că trebuie să ne uităm la fiecare Consiliu JAI. În an electoral, Uniunea Europeană, la fel şi ca orice alt guvern, nu poate lua decizii majore. De aceea cred că trebuie să folosim preşedinţia uedeză a Uniunii Europene pentru a înainta pentru a pregăti acest proces. Avem o decizie favorabilă la finalul preşedinţei suedeze, poate în timpul preşedinţiei spaniole a Uniunii Europene, în cea de-a 2-a jumătate a anului, de aceea am spus că da, cred că avem o şansă anul acesta”, a precizat Mureşan.