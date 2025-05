Simion: Voi fi aici ca garant al revenirii la ordinea constituțională, al echilibrului, ca voce a celor care nu au voce

'Astăzi avem un stat debusolat, blocat între corupție, birocrație și abandon, condus de marionete care nici măcar un discurs nu pot ține. Mi-ar fi plăcut ca astăzi cineva să spună funcționarilor publici că avem o viziune pentru ei, că demnitatea lor trebuie să revină, că în exercitarea funcției publice vor avea un singur obiectiv: ridicarea țării, încurajarea cetățeanului și a mediului privat și renumele la nivel extern al țării noastre', a declarat Simion într-un mesaj postat, luni, pe Facebook.

El a punctat că poporul român are 'un imens potențial creativ'.

'Mi-ar fi plăcut ca funcționarii publici să aibă de azi înainte o direcție și să nu se mai simtă inutili în instituțiile de stat unde sunt ținuți special 'pe dreapta'. Avem un imens potențial creativ în sânul poporului român. Acest potențial ar trebui să permită României să performeze la nivel internațional și să aibă relații bilaterale cu toate țările lumii. Este de datoria unui șef de stat, unui președinte, să dea direcția și să mobilizeze întreaga națiune spre îndeplinirea acelei direcții', a mai spus președintele AUR.

Acesta a transmis un mesaj și către 'oamenii în uniformă', arătând că ei trebuie să se asigure de 'protejarea copiilor României'.

'Gândurile noastre merg astăzi către oamenii în uniformă: polițiști, militari, pompieri, jandarmi, personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv rezerviști, cei care au jurat credință patriei chiar cu prețul vieții. Datorită lor avem astăzi o țară sigură și România trebuie să rămână o țară sigură, nu doar în fața infractorilor ci și în fața drogurilor. (...) Toți oamenii care poartă o uniformă trebuie să se asigure de un singur lucru: de protejarea copiilor României. Ei sunt cei mai importanți pentru România viitorului, ei sunt cei pentru care luptăm. Prioritară în țara noastră trebuie să fie politica demografică, de a aduce românii înapoi și de încurajare a familiilor să își crească copiii în țara lor', a adăugat George Simion.

Referindu-se la politica externă, Simion a subliniat că România trebuie să fie 'o punte a diplomației, nu un pion de șah pe tabla altora'.

'România trebuie să aibă în sfârșit o voce în lume. Nu una care spune 'Da, să trăiți!' la orice, ci una care spune: România pe primul loc. Vom colabora cu toți, dar nu vom sta în genunchi în fața nimănui. Vom fi o punte a diplomației, nu un pion de șah pe tabla altora. Vom rămâne o țară a păcii. România nu va mai trimite bani și armament în Ucraina și nu va cheltui bani publici pentru interese străine. Toate aceste resurse vor fi redirecționate către propria noastră economie. Este momentul ca statul să investească în producătorii români autohtoni, nu în războiul altora. România nu trebuie să fie parte a tratatului pandemic, România nu trebuie să se supună diferitelor interese de colonizare a imigranților ilegali', a precizat președintele AUR.

El are și un mesaj pentru diaspora, caracterizându-i pe românii plecați în afara granițelor drept 'puntea vie dintre țara mamă' și lumea în care aceștia au ales să trăiască.

'Pentru ce ne trebuie nouă migranți ilegali când avem peste șase milioane de români în afara granițelor? Românilor din diaspora, v-am auzit, am fost printre voi, am vorbit cu voi, v-am privit în ochi. Nu sunteți români de rangul 2 și nu sunteți în niciun caz pleava societății din cauza felului în care ați votat. Voi sunteți puntea vie dintre țara mamă și lumea în care v-ați dus pentru a trăi mai bine. România are datoria să devină o mamă bună pentru toți copiii ei. Vrem să construim aici, acasă, motive ca voi să aveți la ce să vă întoarceți. Nu doar promisiuni, ci schimbare reală', a mai spus Simion.

În declarația sa, fostul candidat la președinție a opinat că, prin anularea alegerilor prezidențiale din 2024, 'esența democrației a fost călcată în picioare'.

'Anul trecut ne-au anulat alegerile. A fost un șoc din care încă nu ne-am revenit. Esența democrației a fost călcată în picioare de către un sistem care se teme de popor și care și-a numit propria marionetă în funcția de președinte. Ne va lua timp să ne vindecăm, dar nu vom uita și nu vom ierta. Vom reconstrui statul de drept, dar nu ca paravan pentru privilegiați, ci ca scut pentru cetățeni. Eu voi fi aici ca garant al revenirii la ordinea constituțională, ca garant al echilibrului, ca voce a celor care nu au voce. România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un președinte care va aduce o pace socială reală, nu o pace impusă cu propaganda, prin teroare și cenzură. Nu există România bună și România rea. Există un singur popor, cu perspective diferite, dar cu aceleași nevoi: muncă, siguranță, credință, familie, respect', a conchis George Simion.