Sorin Grindeanu, către colegii din Guvern despre accesarea fondurilor europene: Dacă nu se grăbesc, o să le iau banii!

”Până la sfârşitul anului trebuie cheltuite toate sumele, fiindcă altfel vor fi daţi înapoi banii la Bruxelles. Ministerul Transporturilor a avut pe exerciţiul financiare 2014-2020, care are această regulă de n plus 3, adică până la finalul anului acesta de a accesa 4,5 miliarde, pe fonduri europene nerambursabile, i-am accesat pe toţi, am terminat aceste sume în aprilie. Am mai cerut şi am primit încă 10%, adică 450 de milioane de euro, îi terminăm şi pe aceşltia foarte repede, undeva în august, o să mai cerem, pentru că mai bine accesăm aceste sume decât să le trimitem înapoi la sfârşitul anului”, a afirmat Grindeanu.

”Le transmit exact ce am spus: nu cheltuie, o să cheltuim noi”, a mai spus Grindeanu.