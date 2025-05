Stelian Bujduveanu (PNL) va fi primarul general interimar al Capitalei

Consiliul General al Capitalei a aprobat vineri o hotărâre în baza căruia viceprimarul Stelian Bujduveanu exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al edilului general. Până în prezent viceprimarul Adrian Vigheciu (PSD) exercita acest rol, însă situația s-a schimbat în urma votului de vineri. Hotărârea CGMB a fost aprobată cu 38 de voturi 'pentru' și 8 'împotrivă'. De asemenea, din totalul de 52 de voturi exprimate, 6 au fost anulate.

Într-un discurs rostit în fața CGMB, Stelian Bujduveanu a pledat pentru continuarea direcției trasate în mandatul lui Nicușor Dan, inclusiv a viziunii urbanistice.

'Dacă domnul primar a fost ales de două ori, înseamnă că dânsul a avut dreptate și toți ceilalți, care l-au contestat, nu au avut dreptate. Trebuie să continuăm marile proiecte de investiții, pentru că în acest mandat și în cel precedent au fost investiții realizate în partea de transport public, infrastructură, termoficare. Toate aceste lucruri trebuie să fie asigurate de către noi, cei care de luni vom fi responsabili cu viețile bucureștenilor. Vreau să asigur pe toată lumea că acest interimat va fi funcțional', a spus liberalul.

Viceprimarul Adrian Vigheciu (PSD) a declarat că în perioada interimatului trebuie făcuți pași pentru ieșirea din 'inerție', pentru elaborarea Planului Urbanistic General, generarea unei viziuni sociale și a unor proiecte de infrastructură.

'Consider că acest interimat, în care va intra Bucureștiul pentru o perioadă de câteva luni, reprezintă mai degrabă o oportunitate pe care o are orașul în momentul de față. Este un moment în care să lăsăm la o parte toate lucrurile care ne-au despărțit și să ne axăm mai degrabă pe problemele Bucureștiului. În urmă cu un an, Capitala trecea prin alegeri locale. Practic, avem un an de când, mai degrabă, lucrurile au stagnat. Acest interimat ne poate oferi posibilitatea să gândim niște politici publice pentru București, prin care să permitem dezvoltarea orașului pe o traiectorie dorită de cetățeni', a spus el.

Cosmin Smighelschi (USR) a declarat că până la alegerile pentru Primăria Capitalei este nevoie de 'echilibru', în contextul situației financiare 'dificile'. El și-a exprimat încrederea că Nicușor Dan, după ce va ajunge la Palatul Cotroceni, va face demersuri pentru implementarea rezultatelor referendumului local din decembrie 2024.

'În perioada de interimat care urmează la Primăria Capitalei, USR București așteaptă de la primarul interimar ca proiectele începute de președintele ales Nicușor Dan să fie continuate. Blocajele politice provocate de fosta majoritate din Consiliul General al Municipiului București trebuie să înceteze. Este momentul ca toate forțele politice să dea dovadă de responsabilitate și să colaboreze cu bună-credință în interesul cetățenilor', a transmis USR.

Ovidiu Zară (AUR) l-a îndemnat pe Nicușor Dan ca în mandatul de președinte să acorde atenție persoanelor cu dizabilități și celor cu probleme sociale.

'Sper că în momentul în care veți fi la Cotroceni vă veți aminti și de persoanele cu handicap, care au probleme deosebite și pe care, din nefericire, le-ați uitat atunci când ați fost primar general. Îmi doresc ca atunci când veți fi președinte să țineți cont și de cei care nu au locuințe și stau cu copiii în stradă, nu așa cum ați procedat cu cele 116 familii care trebuiau să primească o repartiție în Ghencea', a spus el.

Consilierul general Cătălin Teniță (REPER) i-a cerut lui Stelian Bujduveanu să continue principiile urbanismului corect. Mai exact, să nu elibereze autorizații pentru dezvoltări imobiliare 'foarte mari, foarte complexe, care afectează traficul' și să pună accent pe elaborarea Planului Urbanistic General.