Ștefan Pălărie (USR): Nu am nicio emoție; luni, moțiunea de cenzură nu va trece

'Respectăm întru totul atributul constituțional ca opoziția să poată depune o moțiune de cenzură atunci când vorbim despre asumarea răspunderii Guvernului asupra unei legi sau asupra unui pachet de legi. (...) De fiecare dată când am venit în opoziție sau am depus o moțiune, am venit cu soluții, nu doar cu critici asupra derapajelor pe care Guvernul le-a făcut de-a lungul timpului. Or, astăzi, vedem de la colegii de la AUR și celelalte partide un circ în care criticile aduse sunt pline de ipocrizie (...). De-a lungul timpului, nu i-am văzut pe colegii de la AUR venind cu soluții reale la aproape niciuna dintre problemele cu care România s-a confruntat de-a lungul timpului', a spus, joi, la Parlament, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.

El a subliniat că nu are 'nicio emoție' legată de moțiunea care va fi dezbătută și votată luni, fiind convins că Guvernul Bolojan va fi sprijinit în continuare.

'Nu am nicio emoție. Luni, cu siguranță, această moțiune nu va trece. Va fi mai degrabă doar o chestiune de procedură. (...) Mi se pare că ceea ce fac cei de la AUR este exact opusul patriotismului, când ai o țară care trece printr-un moment greu și un guvern care își asumă niște măsuri foarte grele. Măsurile vor continua să vină tocmai pentru a subția cheltuielile statului și tocmai pentru a reechilibra România într-o situație fiscală extrem de grea', a adăugat Pălărie.

Întrebat despre o eventuală abținere la vot din partea PSD, Pălărie a răspuns: 'Sunt convins că premierul Ilie Bolojan va discuta încă o dată cu toți copreședinții coaliției de guvernare și va fi discutat un consemn de participare la vot. Consemnul de vot pentru grupul USR va fi cel mai probabil 'prezent nu-votez' și lăsăm opoziției misiunea de a strânge voturile necesare pentru căderea Guvernului, lucru de care sunt convins că nu va fi posibil nici matematic, nici politic'.

Liderul deputaților USR, Bogdan Rodeanu, și-a exprimat convingerea că va fi un consemn de vot comun pentru toată coaliția.

'Aceasta nu este o moțiune de cenzură neapărat la adresa Guvernului sau a pachetului de reforme. În esență, este o moțiune de cenzură împotriva românilor, împotriva supraviețuirii statului român. Pentru că această moțiune, dincolo de acele metafore ieftine pe care le-a expus, spune mai multe lucruri: că România trebuie să intre în 'junk', că nu trebuie să stabilizăm economia, că trebuie să ne îndepărtăm de partenerii noștri, de la care primim atât de mult sprijin, ca într-adevăr situația să fie mai bună pentru români. Da, AUR și aliații lor ne vor departe de Europa, departe de fondurile europene, departe de un PNRR funcțional, singurele soluții pe care România le poate folosi în momentul de față pentru acest mecanism de redresare', a afirmat Rodeanu.

El a precizat că USR va susține și următoarele reforme, care înseamnă 'salvarea și stabilizarea statului român'.

'Suntem cu toții partide pro-europene și cred că interesul național în momentul de față surclasează orice opinie personală sau orice platformă politică a unui partid care este în momentul de față în coaliție (...). Se abuzează de banul public, sunt salarii nesimțite, sunt indemnizații peste putință (...) și aceste lucruri trebuie reparate, trebuie schimbate. Și nu mai este cale de întoarcere în acest fel', a susținut Rodeanu.