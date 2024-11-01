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Ștefăniță Avrămescu (AUR) spune că decizia CCR privind declarațiile de avere reprezintă o dublă măsură

| 18 aug, 19:13

Decizia Curții Constituționale referitoare la declarațiile de avere ale demnitarilor reprezintă o 'dublă măsură' în ceea ce privește integritatea, a afirmat purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu.

 

'În primul rând trebuie să vedem ce va decide președintele să facă mai departe, pentru că în primă fază acesta a sesizat Curtea Constituțională, trebuie sa vedem dacă trimite legea la reexaminare sau mergem mai departe cu observațiile care au fost de la CCR. În al doilea rând, ceea ce am văzut în decizia Curții Constituționale de ieri este o dublă măsură atunci când vine vorba despre integritate. Și în cazul președintelui, dar și în cazul celor de la USR, în momentul în care vine vorba despre integritate, sunt de acord cu ea, dar mai puțin când îi vizează. În ceea ce privește poziția noastră, noi am spus foarte clar încă de anul trecut, când a fost vorba despre acea decizie a CCR-ului din luna mai, care a secretizat declarațiile de avere, faptul că ne dorim o transparență totală. Parlamentarii AUR, așa cum prevede legea, își încarcă declarațiile de avere și de interese la termen, fără nicio excepție. Așadar, din punctul acesta de vedere, ne respectăm, să spunem așa, atribuțiile legale', a spus Ștefăniță Avrămescu, la o conferință de presă.
Deputatul AUR a precizat că publicarea declarațiilor de avere și de interese ține, în cazul Parlamentului, de decizia fiecărei instituții, respectiv Camera Deputaților și Senatul.
'Noi am făcut această solicitare la cerere, ni s-a spus că nu mai este disponibil la cerere. Luăm în calcul inclusiv să le afișăm mai departe, pe alte platforme, însă vom vedea care va fi acea posibilitate. Mai departe, în cazul acestei decizii a CCR-ului, dacă se va ajunge din nou în Parlament la o reexaminare, noi ne păstrăm același principiu - cât mai multă transparență, că nu strică deloc', a adăugat deputatul AUR.
În ceea ce privește formarea unui viitor guvern, deputatul AUR Mohammad Murad a reafirmat că formațiunea sa nu va vota un Executiv din care nu va face parte.
'Eu aș vrea să văd un guvern care prima dată să spună 'primele măsuri care luăm în termen de 30 de zile sunt următoarele'. Și are obligația să facă așa lucru. Pentru că Guvernul este un mijloc, nu e un scop. Pentru mulți, din păcate, guvernul este un scop unde se împart scaune, funcție, putere, influență, dar nu putem depăși acest lucru. (...) Noi avem toate drepturile și obligațiile, cu un singur lucru: Partidul AUR nu are voie de a guverna. Așa a decis domnul Nicușor Dan. (...) Da, am dorit să scăpăm de domnul Bolojan că a făcut rău economiei, cu orice preț. Până acum lucrurile merg și mai rău. (...) Nu (AUR - n.r.) va vota decât un guvern care face parte. Scurt. (...) Am încercat public să-l susțin pe domnul Veștea ca să ieșim din situația care a fost. Poate am avut, poate n-am avut dreptate. Dar acum, ca să vin să spun că eu personal... eu nu negociez ceva care nu e al meu. Mandatul de parlamentar deputat AUR este al partidului AUR. Nu am dreptul, nici voie să-l negociez. Dacă vreodată voi ieși din acest partid, o să ies fără mandat de parlamentar AUR, lucru pe care i l-am transmis și domnului Simion', a spus Mohammad Murad.

 

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