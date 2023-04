Tomac (PMP): Am solicitat ca europarlamentarii să aibă calitate de ''reclamant privilegiat'' în relaţia cu CJUE

"Pe lângă acţiunea în anulare, eu am mai solicitat ceva important Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi anume, pe viitor, deputaţii în Parlamentul European să aibă calitate de reclamant privilegiat în relaţia cu Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În ceea ce priveşte acţiunile Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei, spre deosebire de deputaţii în Parlamentul României sau senatorii noştri, care au drept de iniţiativă legislativă, noi, deputaţi în Parlamentul European, nu avem drept de iniţiativă legislativă şi atunci consider că este justificat, cel puţin, dacă nu avem drept de iniţiativă legislativă, să putem să avem dreptul să contestăm la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene actele legislative sau non-legislative emise de Consiliu şi de Comisie. Este o premieră această solicitare", a declarat Eugen Tomac, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş.

Politicianul a spus că a depus această solicitare întrucât nici Parlamentul European nu a avut calitatea de reclamant privilegiat în relaţia cu Consiliul şi cu Comisia, însă a dobândit această calitate în urma unui proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

"În acest sens, eu cred că este absolut necesar ca orice deputat să aibă dreptul să poată contesta orice act pe care îl adoptă Consiliul sau Comisia. În momentul de faţă, procesul îşi urmează cursul său. Diferenţa între dreptul european şi dreptul românesc este că legislaţia Uniunii Europene se formează şi la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Tocmai de aceea am cerut ca deputaţii europeni, pe viitor, să aibă acest statut şi acest lucru să-l decidă Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, dacă este întemeiată sau nu această solicitare pe care am formulat-o, întrucât în calitate de deputat în Parlamentul European nu am proceduri interne foarte flexibile pentru a invita Parlamentul European să acţioneze în justiţia europeană Consiliul pentru această decizie nedreaptă prin care se încalcă Tratatul Uniunii Europene", a arătat Eugen Tomac.

Liderul Partidului Mişcarea Populară a prezentat, miercuri, la Târgu Mureş, campania de strângere de semnături pentru petiţia intitulată "România merită în Schengen", care urmează să fie depusă la Parlamentul European împreună cu solicitarea ca forul legislativ european să intervină, în calitate de parte privilegiată, în acţiunea declanşată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Prin urmare, a arătat liderul PMP, invită cetăţenii români, dar nu numai, să semneze petiţia "România merită în Schengen" pe www.romaniainschengen.ro.

"Vrem, de fapt, că această petiţie să ajungă pe masa Parlamentului European şi, evident, Parlamentul să dea un vot. Şi în urma acestui vot să intervină în acest proces pe care l-am deschis împotriva Consiliul Uniunii Europene. Odată ce va interveni Parlamentul European în acest proces, şansele noastre de a intra în spaţiul Schengen într-un termen foarte scurt, în acest an sau cel târziu anul viitor, cresc semnificativ", a subliniat Eugen Tomac.

Politicianul susţine că, prin acest refuz al Austriei, românilor li se încalcă două libertăţi ale Uniunii Europene din cele patru, libertatea de circulaţie a persoanelor şi libertatea de circulaţie a mărfurilor şi că, deşi unii speră ca în viitoarele consilii JAI problema Schengen să fie tranşată, el nu crede că acest lucru se va întâmpla în acest an.

"Mulţi îşi îndreaptă speranţa spre viitoarele consilii de Justiţie şi Afaceri Interne, care vor avea loc în luna iunie şi luna septembrie. Personal, nu cred că mai avem vreo şansă în acest an. Nu cred, pentru că nu văd raţiunea pentru care a blocat Austria accesul nostru şi nu văd niciun semnal venind din această ţară de a remedia această decizie nedreaptă. Prin urmare, consider că acest proces pe care l-am deschis rămâne singura cale prin care putem tranşa acest subiect privind accesul nostru în spaţiul Schengen. Un aspect important legat de acest proces este că un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu blochează negocierile, nu le afectează sub nicio formă în continuare. Austria oricând poate reveni asupra deciziei şi, evident, adopta această decizie orice consiliu informal sau ordinar al JAI şi poate decide asupra acceptării noastre în Spaţiul Schengen", a mai spus Tomac.