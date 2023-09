Tot ce trebuie să știi despre roata norocului de la cazinourile online

Clientul platformei online primește dreptul de a învârti de roata virtuală fie gratuit, fie dacă efectuează o depunere, fie pentru un anumit rulaj. De exemplu, o agenție de top acordă o rotire zilnică tuturor jucătorilor care au contul validat și au efectuat măcar o depunere de la înregistrarea pe platformă. Pe roată sunt mai multe secțiuni, care conțin premii pentru cazino, pentru cazino live sau pentru pariuri sportive. Există și o secțiune pe care să scrie „Necâștigător”. În cazul în care acul se oprește în dreptul acestei rubrici, atunci clientul poate să își încerce din nou norocul în ziua următoare.

Un alt operator important are Roata Norocului disponibilă pentru toți clienții care au efectuat minim o depunere în ultimele șapte zile. Cu alte cuvinte, dacă efectuezi un depozit luni, atunci până duminică inclusiv poți da zilnic de roată. Premiile posibile constau în rotiri gratuite acordate pe loc sau la depunere, în fonduri suplimentare acordate pe loc sau la depunere, sau bani cash.

Rotirile pot fi cumpărate

Sunt și platforme de jocuri de noroc unde poți „cumpăra” rotirea prin efectuarea unui depozit. După ce revendici oferta și depui banii, dai de roată. În acest caz, beneficiezi de un premiu garantat. Unul dintre cazinourile care au optat pentru acest mecanism oferă până la 500 de runde gratuite la câteva păcănele populare, precum Big Bass Bonanza, The Dog House Megaways, Gates of Olympus sau Release the Kraken.

Un alt tip de regulament este cel potrivit căruia trebuie să faci un anumit rulaj pentru a accesa secțiunea dedicată Roții (fie trebuie să mizezi o sumă indicată, fie trebuie să joci un număr minim de runde). De asemenea, premiile sunt garantate: fonduri suplimentare cu cerințe de rulaj 25x, 10x sau 1x, rotiri gratuite cu condiții de rulaj 1x sau fonduri suplimentare acordate la depunere, ce pot fi transformate în cash prin rulaj.

Ofertă similară cu Roata Norocului

Indiferent de cerințele de accesare și de premiile acordate, interfața acestei oferte este aceeași: pe ecran apare roata pe care sunt desenate mai multe porțiuni cu recompense. După ce apeși pe un buton, ea se pune în mișcare, se învârte câteva secunde, apoi se oprește și vezi dacă ai câștigat/ce ai câștigat.

Mai există și un alt tip de ofertă promoțională, oarecum similară, care presupune să alegi dintre trei obiecte (cutii de cadouri, uși, cufere etc) pentru a descoperi un cadou. După ce dai click pe obiectul ales, pe ecran apare un mesaj cu recompensa sau cu „Necâștigător”. Ideea este aceeași, numai că ce poți câștiga nu e la vedere, ci este „ascuns”.

Așadar, premiile sunt de două tipuri: recompense care pot fi transformate în fonduri reale în urma îndeplinirii unor cerințe de rulaj și recompense care sunt creditate direct în balanța reală. Rubricile de tipul Roata Norocului sunt foarte apreciate de jucători, pentru că oferă, de multe ori, șansa unei recompense „gratis”.

