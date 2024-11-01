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Turcan: Când manipularea de pe un ecran ajunge să se transforme în violență pe stradă, statul are obligația să reacționeze

| 10 aug, 19:15

Deputatul PNL Raluca Turcan afirmă că autoritățile din România ar trebui să analizeze inclusiv interzicerea TikTok din perspectiva siguranței publice și a siguranței naționale, având în vedere că efectele provocate de postările manipulatorii de pe rețelele de socializare nu mai pot fi tratate ca simple derapaje ale mediului online.

 

'Ceea ce s-a întâmplat la Cluj ne arată, din nou, cât de vulnerabili suntem, ca societate, în fața manipulării și cât de repede o minciună răspândită în mediul online poate produce consecințe în lumea reală. Un echipaj medical chemat să salveze o viață a fost întâmpinat cu bâte și topoare. Oamenii au reacționat violent sub influența unei minciuni propagate pe TikTok. Din acel moment, discuția nu mai poate fi doar despre libertatea de exprimare sau despre responsabilitatea individuală. Devine o problemă de siguranță publică. Autoritățile nu mai pot rămâne pasive', a scris Raluca Turca, luni, pe Facebook.
Ea subliniază că efectele provocate de postările manipulatorii de pe rețelele de socializare nu mai pot fi tratate ca simple derapaje ale mediului online.
'Nu am avut până acum nici măcar un raport prezidențial care să clarifice amploarea manipulării electorale prin intermediul platformelor sociale. Dar, între timp, vedem efecte pe care nu le mai putem trata ca pe niște simple derapaje ale mediului online: agresivitate fizică, violență în rândul copiilor, provocări și comportamente periculoase, cazuri dramatice de suicid și, acum, oameni care ajung să atace personal medical pentru că au fost convinși de o minciună văzută pe telefon. De câte dovezi mai avem nevoie pentru a admite că există o problemă care depășește cu mult moderarea unor postări? ', a punctat Turcan.
Parlamentul a căutat să găsească soluții legislative, a adăugat deputatul liberal, dar s-a lovit de anumite obstacole intituționale.
'În Parlament am încercat și vom continua să încercăm să găsim soluții legislative pentru limitarea conținutului nociv. De fiecare dată însă ne lovim de argumente instituționale despre cât de dificil sau chiar imposibil este să reglementezi eficient conținutul distribuit pe aceste platforme.
Atunci cred că trebuie să avem curajul să punem și întrebarea pe care până acum am evitat-o: dacă nu putem proteja eficient societatea de efectele unui asemenea mecanism de manipulare, nu ar trebui ca România să analizeze inclusiv interzicerea TikTok din perspectiva siguranței publice și a siguranței naționale? Nu spun că o asemenea decizie trebuie luată peste noapte. Spun însă că subiectul trebuie pus serios pe masa instituțiilor statului, cu toate argumentele și toate consecințele evaluate', a afirmat Turcan.
Potrivit acesteia, când manipularea de pe un ecran ajunge să se transforme în violență pe stradă, statul are obligația să reacționeze.
'Pentru că între timp nu mai vorbim despre ce se întâmplă pe TikTok. Vorbim despre eșecul evident al TikTok de a limita și elimina conținutul artificial, cu consecințe negative, cât se poate de reale, în planul siguranței publice. Iar când manipularea de pe un ecran ajunge să se transforme în violență pe stradă, statul are obligația să reacționeze. România devine teren fertil de experimente sociale doar atunci când statul român își abandonează rolul de a proteja proprii cetățeni', a mai afirmat Turcan.

 

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