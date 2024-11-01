Homepage » Actual

USR îl cheamă în Parlament pe ministrul PSD al Energiei în contextul crizei apei potabile din Argeş

| 04 feb, 20:37

USR îl cheamă în Parlament, la „Ora Guvernului”, în 9 februarie, pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş, pentru a prezenta măsurile pe care Ministerul Energiei şi Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le iau pentru soluţionarea situaţiei.

 

”USR îl cheamă în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş. Miile de locuitori din Municipiul Curtea de Argeş şi localităţile limitrofe se confruntă cu o situaţie extrem de dificilă de trei luni de zile şi au nevoie să cunoască măsurile concrete pe care le iau, pentru rezolvarea situaţiei, Ministerul Energiei şi Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru”, anunţă USR într-un comunicat.
Diana Stoica, liderul deputaţilor USR, consideră că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiţi, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane şi sticle, fără să ştie când situaţia va reveni la normal.
„Ce nu ştim şi vrem să aflăm este ce măsuri ia Hidroelectrica, companie din subordinea Ministerului Energiei, pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii precum cea de la barajul Vidraru şi care sunt acţiunile întreprinse pentru rezolvarea problemelor. Asta vrem să aflăm de la ministrul Bogdan Ivan, să vedem ce soluţii sunt, pentru că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiţi, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane şi sticle şi nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, declară Diana Stoica.
În solicitarea depusă la Biroul Permanent, USR îl cheamă pe ministrul Bogdan Ivan la „Ora Guvernului”, luni, 9 februarie.
Hidroelectrica, companie în subordinea Ministerului Energiei, este atât administrator al barajului Vidraru, cât şi responsabilă cu lucrările de modernizare a barajului, iar Aquaterm SA, operatorul responsabil de tratarea apei, este o societate aflată în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeş.

 

