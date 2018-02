Lovitură în dosarul ”Microfonul”. Cine a descoperit dispozitivul acasă la Carmen Dan

Unul dintre cei care i-au făcut ”verificarea” ar fi Cătălin Coman, fost ofițer înMAI, până în 2016, când s-a pensionat. Ar fi fost lucrător și la DIPI și la SRI.

Celălalt, potrivit surselor, este ginerele unui fost șef adjunct al DIPI, pe nume Bercaru.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, la finalul anului trecut, că a descoperit în locuinţa sa un dispozitiv de înregistrare şi că a sesizat în acest caz poliţia. Carmen Dan a precizat că a găsit dispozitivul de înregistrare audio în momentul în care a vrut să-şi pună telefonul la încărcat în priză, iar masca prizei s-a desprins.

Carmen Dan a explicat, la Realitatea TV: "Am avut o surpriză neplăcută, am găsit un dispozitiv în locuinţa mea, un dispozitiv e înregistrare audio. E locuinţa în care locuiesc cu chirie. Se afla într-o priză. Vorbim de identificarea unui dispozitiv de înregistrare în spaţiul privat. E vorba de locuinţa mea, lucrurile sunt destul de grave. Eu am procedat cum este normal şi legal, când am identificat acest dispozitiv am sesizat poliţia, mi s-a comunicat că s-a înregistrat un dosar penal pentru violare de domiciliu şi violarea vieţii private. Există un număr de înregistrare la Parchetul General”.

