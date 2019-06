A fost încarcerat primarul PSD care a tăiat pădurea ca să își facă părtie de schi

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat pe primarul orașului Baia de Aramă, Rafael Dunărințu, la trei ani și patru luni cu executare pentru infracțiuni de corupție. O dubă a Poliției de la Baia de Aramă îl va aduce în cursul zilei de astăzi pe primar la Penitenciarul din Drobeta Turnu Severin.

Primarul de la Baia de Aramă, Rafael Dunărințu, a fost trimis în judecată în anul 2016 pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la tăiere de arbori din fondul forestier naţional, instigare la furt de arbori din fondul forestier naţional şi abuz în serviciu. Dosarul a fost instrumentat de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (D.G.A.) – Serviciul Judeţean Anticorupţie (S.J.A.) Mehedinţi.

În anul 2013, primarul de la Baia de Aramă, Rafael Dunărinţu, vroia să amenajeze vizavi de sediul primăriei din localitate un cartier de locuinţe sociale şi un patinoar. Numai că pe terenul unde urma să construiască se afla o pădure de arbori din rasa plop, pe care tocmai o preluase Primăria în proprietate de la Ocolul Silvic din zonă şi în documentul respectiv se stipula clar că nu are voie să schimbe destinaţia acelui teren

. Cu atitudinea tipică unui baronaş local, primarul de la Baia de Aramă a dispus însă tăierea acestor arbori, iar firma care a executat această lucrare a fost nimeni alta decât SC TRANS EXFOR SRL, firma la care el a fost administrator până când a devenit primar.

Poliţia din Mehedinţi a demarat cercetările, dar din 2013 şi până în primăvara acestui an nu a reuşit să soluţioneze cazul, dosarul fiind plimbat de la un ofiţer la altul. Aşa se face că în data de 10 mai 2016, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Judeţean Mehedinţi, care a dispus ca cercetările să fie efectuate de ofiţerii Serviciului Judeţean Anticorupţie Mehedinţi.

La data de 4 octombrie 2016, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (D.G.A.) – Serviciul Judeţean Anticorupţie (S.J.A.) Mehedinţi, delegaţi în cauză, au finalizat cercetările, iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi a emis rechizitoriu şi a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a primarului de la Baia de Aramă şi a altor persoane, inculpate în acest dosar.

Rafael Dunărinţu a fost acuzat de săvârşirea infracţiunilor de instigare la tăiere de arbori din fondul forestier naţional, instigare la furt de arbori din fondul forestier naţional şi abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, după cum se arată în dosarul 3633/101/2016 pe portalul Tribunalului Judeţean Mehedinţi.

Cumnatul său, Lucian Nicolae Semen, administratorul societăţii comerciale TRANS EXFOR SRL, a fost trimis şi el în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (două acte materiale), instigare la infracţiunea de tăiere de arbori din fondul forestier naţional, instigare la infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.

În acest dosar, Jugănaru Petruş-Sorinel, tehnician la TRANS EXFOR SRL, este acuzat de săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (patru acte materiale), iar Cristian Butaru şi Sorin Vasile Butaru pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală de arbori şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Într-un comunicat de presă al Direcţiei Generale Anticorupţie se specificau următoarele:

„La data 14.09.2013, D.I.R. a dispus ca firma la care fusese administrator cu puteri depline din anul 2004, de la înfiinţare, şi până în 2012, când devenise primar al oraşului, să taie ilegal, fără autorizaţie de exploatare emisă de Ocolul Silvic, arborii din pădurea publică a oraşului respectiv, rezultând un volum de 344,96 mc material lemnos, în valoare de 39.108,45 lei. Lemnul a fost comercializat ulterior către o altă societate comercială, în baza unor avize de însoţire a mărfii false în privinţa sortimentelor de lemn.

Cu ocazia cercetărilor, au fost identificate cinci avize de însoţire a materialului lemnos emise de societatea comercială, întocmite în fals în sensul că datele înscrise nu corespundeau cu datele din registrele de evidenţe a intrărilor – ieşirilor materialului lemnos al unui depozit al firmei, de asemenea avizele nu erau înregistrate sau erau înregistrate cu încălcarea dispoziţiilor legale în evidenţa gestionară primară a depozitului. Prin aceasta s-a încercat să se ascundă faptul că societatea comercială deţinea o cantitate de masă lemnoasă de provenienţă nelegală şi, de asemenea, s-au evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, influenţându-se astfel determinarea impozitului pe profitul datorat bugetului de stat.

Terenul pe care s-a realizat defrişarea se află în intravilanul oraşului şi era încadrat în categoria de folosinţă ,,teren forestier", fiind supus respectării regimului silvic. Ca motivaţie infracţională se reţine faptul că primarul dorea demararea unor proiecte de amenajare pe acel teren a unui cartier de locuinţe sociale sau, după caz, a unui patinoar, parc sau a unei pârtii de schi".

