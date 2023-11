Actriţa şi interpreta Rona Hartner a încetat din viaţă

Cu o zi înainte, pe contul de pe reţeaua de socializare Facebook al actriţei, sora sa, Rinda Hartner, a făcut referire la momentele grele prin care trecea artista: "Sunt Rinda, sora Ronei. Vă scriu să vă cer gânduri bune şi rugăciuni pentru sora mea, care îşi trăieşte ultimele clipe. Ne scuzaţi dacă nu răspundem la mesaje, în aceste clipe dificile, vrem să fim cu ea şi cu fetiţa ei. Dumnezeu să-i aline suferinţa şi să o primească la El".

***

Actriţa şi interpreta Rona Hartner s-a născut la 9 martie 1973, în Bucureşti. A urmat cursurile Şcolii Germane "Herman Oberth" din Bucureşti (1979-1991), iar din 1992 a început cursurile la Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, potrivit www.cinemagia.ro.

În 1996 l-a întâlnit pe regizorul francez Tony Gatlif, care era în căutarea unei actriţe pentru filmul "Gadjo Dilo" ("Străinul nebun"), care se filma în România, ea primind rolul de actor principal şi interpret al melodiilor din film, potrivit sursei citate. Acest rol i-a adus numeroase premii la diferite festivaluri de profil, "Leopardul de bronz" (Premiul special pentru interpretare) la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno şi o nominalizare la premiile Cesar.

Rona Hartner se stabilise în Franţa de peste 20 de ani.

În calitate de artistă s-a orientat şi spre alte domenii, fiind deopotrivă, interpretă (jazz, rock, reggae, rock alternativ, blues, inclusiv la instrumente - chitară, saxofon, pian) şi dansatoare. A jucat, în continuare, într-o serie de filme: "Asfalt Tango" (coproducţie româno-franceză, r. Nae Caranfil, 1996), "Nekro" (r. Nicolas Masson, 1997), "Je suis ne d'une cigogne" (r. Tony Gatlif, 1999), "Cours toujours" (r. Dante Desarthe, 2000), "Sauve moi" (r. Christian Vincent, 2000), "Sexy Harem Ada-Kaleh" (r. Mircea Mureşan, 2001), "Mischka" (r. Jean-François Stevenin, 2002), "Le Divorce" (r. James Ivory, 2003), "Le Temps du Loup" (r. Michael Haneke, 2003), "Maria" (r. Călin Peter Netzer, 2003), "Madame Irma" (r. Didier Bourdon, Yves Fajnberg, 2006), "Poulet aux prunes" (r. Marjane Satrapi şi Vincent Paronnaud, 2011) ş.a.

În Franţa, a interpretat, de asemenea, în spectacole de teatru. Împreună cu David Lynch, Rona Hartner a lansat la Paris, în 2003, maxi-single-ul "You're more than that" ("Eşti mai mult decât atât"). În 2008 i-a apărut albumul "Nationalité Vagabonde".

În România, a participat, de-a lungul timpului, la numeroase evenimente, dintre care amintim: Festivalul Internaţional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca, din iunie 2007, unde, în cadrul Galei de închidere, a susţinut un concert; prima ediţie a International Romani Art Festival, organizat la Timişoara (2007); spectacolul "Flamenco Experience - Rona Hartner & Bartholo Claveria" (Arad, aug. 2013).

La 29 august 2015, Rona Hartner & The Zuralia Orchestra şi Provincialii au fost invitaţii speciali în concertul pe care Goran Bregovici şi Wedding and Funeral Orchestra l-au susţinut la Bucureşti.

Unul dintre spectacolele sale recente a fost "Natura", reprezentaţie cu muzică din repertoriul Mariei Tănase, în care artista Rona Hartner a avut alături Taraful Hopa pe scena Grădinii Alhambra din Bucureşti. "Rona Hartner, supranumită de presa franţuzească 'Tornada'', a fost ''o explozie de energie şi talent, contaminând instantaneu cu pofta de viaţă pe oricine'', conform https://teatrulelisabeta.ro/ şi https://gradina-alhambra.ro/. Din repertoriul său au fost ''nelipsite temele tradiţionale ale muzicii româneşti şi muzica lăutărească autentică", potrivit sursei citate anterior.