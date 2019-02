Adina Florea explică ce se întâmplă dacă nu vine Kovesi la audieri: Poate fi adusă cu mandat

"Nu antamam activitatile si nu antamam niciun fel de subiect care sa nu aiba o baza legala. Este o activitate in curs de urmarire penala, care prezinta o importanta egala cu orice activitate de urmarire penala desfasurata in orice alta speta. Se respecta exact aceleasi drepturi procesuale care i se respecta si trebuie sa fie cunoscute de fiecare persoana in parte. Nu se lucreaza si nu se analizeaza absolut nimic cu dubla masura. (...) Nu discutam in alt cadru decat in acela procesual si acela legal", a declarat Adina Florea la plecarea de la CSM.

Intrebata ce se va intampla daca fosta sefa a DNA nu se prezinta vineri la audieri, Florea a raspuns: "Exista masuri procesuale, acelea referitoare la modalitatile de citare si la aducerea persoanei cercetate".

"In citatie nu se descriu faptele, doar se indica, este o activitate procedurala. Este vorba despre denuntul lui Ghita", a mai spus Adina Florea.

Plangerea lui Ghita

Sefa Sectiei de anchetare a magistratilor, Adina Florea, a declarat, joi dimineata, ca dosarul in care este citata Laura Codruta Kovesi a fost deschis in urma plangerii lui Sebastian Ghita din decembrie 2018. Florea a precizat ca se vor respecta drepturile tuturor si in primul rand legea.

Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi a anuntat, miercuri seara, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Ea sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Laura Codruta Kovesi remarca faptul ca aceasta citatie vine in momentul in care ea se pregateste sa sustina interviul pentru functia de procuror-sef european.

