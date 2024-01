Adrian Ţuţuianu: Eu cred că nu este utilă comasarea alegerilor, nu sunt argumente suficiente

”Este o decizie care implică Parlamentul iar opinia mea este că calendarul acesta al alegerilor ar fi bine să fie convenit, dacă s-ar putea, cu toate partidele politice parlamentare, pentru că sunt reprezentanţi ai cetăţenilor şi au cota cea mai mare de încredere cel puţin potrivit alegerilor din 2020”, a spus Adrian Ţuţuianu în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că alegerile europarlamentare nu pot fi cuplate cu alte alegeri iar alegerile locale sunt prin ele însele extrem de complicate, pentru că există un buletin de vot pentru Consiliul Judeţean, unul pentru Consiliul Local, pentru primar, preşedinte de Consiliu Judeţean.

”Dacă adaugi şi alte alegeri, cum s-a popus cu prezidenţialele, s-ar putea să încurcăm de tot lucrurile. În plus, temele celor două alegeri sunt cu totul diferite”, a completat Adrian Ţuţuianu, arătând că decizia CCR se referă la comasarea alegerilor locale cu parlamentare.

El a menţionat că şi Comisia de la Veneţia a spus că nu utilă o comasare mai multor categorii de alegeri pentru că se ajunge la derutarea electoratului şi este un dezavantaj şi pentru cei care candidează, dacă doresc să candideze la mai multe funcţii.

”Eu cred că nu este utilă comasarea, nu sunt argumente suficiente, ideea că costă alegerile, am mai spus-o şi eu, au mai spus-o mulţi, democraţia este apparent un pic mai scumpă (..) şi ultimul argument este că este important ce faci, cum guvernezi şi mai puţin cum încerci să aşezi alegerile doar din idea că ar putea fi mai bine din perspectiva unui partid politic sau altul”, a completat Ţuţuianu.

Despre propunerea PNL privind comasarea alegerilor locale şi prezidenţiale, Adrian Ţuţuianu a spus. ”Raţiunea este simplă (..) în felul acesta se mobilizează aleşii locali ai PNL. Există o infrastructură de aleşi locali la PNL şi PSD, pe noi ne-ar avantaja dintr-o anumită perspectivă, dar nu suntem în situaţia PNL, care ştim foarte bine că joacă într-un fel, inclusiv eventuala participare la guvernarea viitoare”, a mai spus secretarul general adjunct al Guvernului.

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a declarat marţi, despre comasarea alegerilor, că s-ar bucura ca în luna februarie coaliţia să găseacă o soluţie înţeleaptă, ea precizând că în acest an vorbim de 3,8 miliarde de lei care se cheltuiesc cu desfăşurarea în bune condiţii a celor patru runde de alegeri. Gorghiu a mai spus că, prin această decizie, vor elimina toate aceste probleme care pot fi create în an electoral, an electoral care presupune întotdeauna un anumit nivel de agitaţie social, greve, proteste, dar şi costuri destul de mari.