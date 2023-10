Adrian Veştea: Peste 200 de proiecte pe PNDL 1 şi 2 au fost recepţionate în Gorj

"Programele naţionale de dezvolare locală 1 şi 2 au fost în număr de 289 la nivelul judeţului Gorj, valoarea contractată este 1.175.000.000 de lei. Din cele 289 de proiecte, 200 au fost recepţionate şi sunt finalizate. Valoarea care a fost implementată în cele 200 de proiecte a fost de 1.042.000.000 de lei. Avem un alt program care a început anul trecut, în ordinul de ministru judeţul Gorj are 114 obiective în finanţare, valoarea investiţiilor este de 1.167.000.000 de lei. În urma emiterii acestui ordin, fiecare autoritate publică are obligaţia de a încărca într-o platformă care este la Ministerul Dezvoltării o serie de aspecte care ţineau de eligibilitate şi a ajunge la maturitate cu aceste proiecte, situaţii juridice etc. Până în prezent, 55 de contracte au fost semnate, valoarea este de 586.000.000 de lei", a spus Veştea.

El a adăugat că, recent, a semnat, alături de ministrul Energiei, ordinul privind introducerea reţelei de gaze în 29 de localităţi din judeţ.

Marţi, Veştea s-a întâlnit cu primarii PNL din localităţile beneficiare şi le-a înmânat acestora scrisorile care le permit să urce în sistem documentele pentru proiectele pe gaze. Primarii PSD din localităţile beneficiare nu s-au prezentat la întâlnire.

"Zilele trecute, alături de ministrul Energiei, am emis şi ordinul pe gaz, pe programul 'Anghel Saligny', avem în Gorj o valoare care urmează să fie implementată de 161.352.000 de lei, beneficiarii acestor sume sunt 29 de localităţi. Astăzi, cu ocazia întâlnirii cu primarii, le-am înmânat modul în care trebuie să se deruleze următoarea procedură, documentele care trebuie încărcate în platformă", a mai spus Veştea.

Ministrul Dezvoltării a fost prezent marţi, la Târgu Jiu, alături de ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, pentru a inaugura noul sediu al Tribunalului Gorj, construit în prelungirea celui existent, printr-o investiţie de aproximativ 12 milioane de lei.