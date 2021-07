Alexandru Nazare, după remaniere: ”Aş vrea să transmit un mesaj de continuitate şi de stabilitate pentru piețele externe!”

”Aş vrea să transmit un mesaj de continuitate şi de stabilitate, îndeosebi pentru pieţele externe şi investitorii care au paricipat la emisiunea noastră euobond din cursul zilei de ieri. Tranziţia va fi foarte lină şi sunt convins că prim-ministrul va prelua cât mai repede mandatul, ca atare conduita României va fi aceeaşi pe pieţele externe, nu e schimb nimic, şi nu va fi niciun fel de problemă în continuare în privinţa tranziţiei. Ca să nu se interpreteze cumva pe pieţele externe că suntem într-o criză politică, acest lucru a fost rezolvat prin decretul publicat de preşedintele României”, a declarant, joi seară, la Antena 3, Alexandru Nazare.

Acesa a reiterat idea că nu a vrut să demisioneze, întrucât rezultatele MInisterului Finanţelor sunt bune şi nu există întârzieri.

”Am apărat interesele financiare ale României, ca atare nu pot să îmi asum vreo vină şi nu pot să îmi asum o demisie”, a mai explicat Alexandru Nazare.

Întrebat dacă este de părere că a fost remaniat pentru că nu a ales tabăra lui Florin Cîţu, acesta a răspuns: ”Nu este vorba de rezultate, este vorba de echipă şi de aici am dedus că e vorba de decizia pe care am luat-o să nu mă alătur echipei, în imaginea respectivă, de la momentul lansării candidaturii, lucru pe care l-am făcut asumându-mi o neutralitate. Eu o consider o decizie înţeleaptă pentru că eu nu am vrut să introduc Ministerul Finanţelor în discuţiile despre competiţia internă”.