Alexandru Rafila, despre evoluția pandemiei de coronavirus: ”OMS se așteaptă la o creștere a cazurilor în toată regiunea euro

„E un lucru bun ca scade media de varsta a celor infectati. Inseamna ca s-au luat masurile de protejaare a celor din grupurile vulnerabile, a varstnicilor”, a spus Rafila.

„In UE a scazut foarte mult mortalitatea, sectiile de ATI nu mai sunt umplute pana la refuz desi numarul de cazuri in Franta de exemplu e mai mare decat in primavara. Dar in octombrie, noiembrie, decembrie OMS se asteapta la o crestere a numarului de cazuri in toata regiunea europeană. Se intampla datorita turismului, mobilitatii si a activitatii umane in general. Va creste numarul de cazuri in toate regiunile OMS din Europa”, a declarat Alexandru Rafila.