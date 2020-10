Alexandru Rafila, printre candidaţii PSD la alegeri. Ciolacu: ”Azi aş dori să-i mulţumesc că s-a alăturat echipei noastre!”

Întrebat dacă i-a promis profesorului Alexandru Rafila şefia Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu a răspuns: „Cred că est epeste puterile mele să promit eu şefii de comisii în acest moment”.

Chestionat de ce nu este prezentă şi Gabriela Firea care deschide lista PSD pe Bucureşti la Senat, în contextul în care Alexandru Rafila deschide lista PSD pentru Camera Deputaţilor, în Capitală, Ciolacu a spus: „Fiindcă am hotărât astăzi să ieşim doar noi doi la conferinţa de presă.

„Cunosc PSD. Nu îl cunosc demult pe domnul preşedinte Ciolacu şi a fost o întâlnire deschisă, sinceră, fără condiţii. Un lucru care m-a determinat să facă acest pas. Eu mai întâi sunt medic şi voi respecta întotdeauna lucrurile care ţin de conştiinţa mea profesională şi în al doilea rând voi fi membru al PSD. Dl Ciolacu a înţeles asta şi m-a încurajat să am această atitudine. De ce PSD? Pentru că după această propunere şi după această discuţie care mi s-a părut nu numai sinceră, dar una care schimbă mentalitatea în politica românească, nu am primit o altă propunere în acest sens. Nu cred că apartenenţa la un partid politic trebuie să fie considerată o vină. Până la urmă, cred că dacă suntem serioşi putem să realizăm lucruri împreună”, a declarat Alexandru Rafila.

Întrebat dacă există vreun conflict cu faptul că va fi în PSD şi reprezentat al României la OMS, Rafila a răspuns: „Eu am avut două mandate. Am avut un mandat de membru în biroul OMS pentru Europa. Mandatul a fost 2014-2017. În momentul de faţă sunt membru în comitetul executiv al OMS din partea României şi se va termina în mai anul viitor. Este adevărat că alte ţări sunt reprezentate în comitetul executiv de miniştrii Sănătăţii, dar lucrurile acestea se întâmplă pentru persoane din alte zone. În Europa pot fi oameni care cunosc foarte bine administraţia publică. Nu are nicio legătură privind apartenenţa la un partid politic. Deci nu e niciun conflict. Sigur dacă doreşte ministrul Sănătăţii să reprezinte, se poate”.

Chestionat dacă a discutat cu Gabriela Firea cea care va deschide lista PSD la Senat, pe Bucureşti, Rafila a replicat: „Cu doamna Gabriela Firea nu am avut o discuţie. Urmează să semnez adeziunea la partid şi bineînţeles am avut o discuţie lămuritoare cu domnul preşedinte Ciolacu în această seară”.

„Aşa cum v-am promis şi dvs şi colegilor mei şi simpatizanţilor PSD, de când am preluat funcţia de preşedinte al PSD, am spus foarte clar că partidul trebuie să se deschidă, în primul şi primul rând pentru specialiştii din prima linie deja cunoscuţi atât pe plan naţional, cât şi internaţional .Azi aş dori să mulţumesc dl doctor Rafila că s-a alăturat echipei noastre. Lupta cu pandemia este una de durată, atunci România şi românii şi Parlamentul au nevoie de specialişti în parlament pentru a face legislaţia pentru această luptă cu pandemia. E a doua zi cu o raportare de peste 4.000 de infectări. E clar că Guvernul nu gestionează această pandemie. De cele mia multe ori caută scuze sau vinovaţi. Mă uitam azi la televizor că ministrul Sănătăţii şi de Interne tăiau o panglică la un spital oncologic, foarte bine că s-a făcut acest spital. Dar cu totul şi cu totul sunt altele problemele românilor şi nu tăierile de panglici. Oameni precum doctorul Rafila trebuie să se regăsească în viitorul Parlament al României. Domnule Rafila sunt convins că veţi face ceea ce trebuie în Parlament”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi într-o conferinţă de presă.

„Îi mulţumesc domnului preşedinte Ciolacu pentru încredere. A fost un pas dificil pentru mine, recunosc, dar având o carieră adiministrativă în spate, am considerat că pot să ajut această ţară, împreună cu alte colegi, încât să putem să avem o legislaţie în domeniul sănătăţii care să facă posibil un deziderat pe care noi nu l-am atins. accesul la servicii de sănătate”, a adăugat Alexandru Rafila.