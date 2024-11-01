Alexandru Rogobete spune că actuala coaliție de guvernare este în pre-anestezie

Rogobete a fost întrebat dacă, după ce PSD și-a trecut mai multe amendamente la legea bugetului cu ajutorul AUR, se poate spune că actuala coaliție de guvernare a intrat la terapie intensivă.

''Nu cred că a intrat la terapie intensivă. Este în pre-anestezie, aș putea spune, nu e încă la terapie intensivă. (...) Situația politică, și dezechilibrul, și tensiunea care se văd în spațiul public nu cred că este o surpriză pentru nimeni. Ăsta e motivul pentru care am zis că este în pre-anestezie'', a spus Rogobete la Palatul Parlamentului.

Ministrul Sănătății a fost întrebat, de asemenea, dacă a existat o solicitare din partea PSD către miniștrii proprii pentru a ieși de la guvernare și de a-și depune demisiile după ce se adoptă legea bugetului.

''Nu a existat o astfel de solicitare. Așa cum cunoașteți, poziția publică a PSD este că va demara o consultare internă în cadrul partidului cu privire la activitatea miniștilor, pe de-o parte, și la activitatea și poziționarea în actul de guvernare'', a mai spus acesta.

El a afirmat că PSD nu a încălcat protocolul coaliției atunci când a depus amendamentele cu privire la pachetul social pe buget, pentru că bugetul este ''viziunea coaliției politice, este viziunea actului politic și viziunea ministerului de resort''.