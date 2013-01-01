Alfred Simonis (UNCJR): Am solicitat Guvernului alocarea de sume pentru asistență socială și pentru funcționarea primăriilor

Potrivit lui Simonis, la discuțiile de la Palatul Victoria au participat aproximativ 20 de președinți de consilii județene. Din partea Guvernului au fost prezenți, alături de premier, vicepremierul Marian Neacșu și miniștrii Afacerilor Interne, Finanțelor, Muncii, Sănătății și Dezvoltării.

'A fost o discuție foarte onestă care a plecat de la constrângerile bugetare ale României, pe care noi le înțelegem, nevoia de a ne încadra într-un deficit asumat cu Comisia Europeană, dar și nevoia administrației locale de se dezvolta, de a susține cheltuielile pe cofinanțări pe proiectele europene, de a susține cheltuielile de cofinanțări pe programele naționale, că e Anghel Saligny, că e CNI sau că vorbim de marile stadioane, de exemplu, unde Consiliile județene, autoritățile publice locale au cofinanțări însemnate de 20% -25% sau actualizări de prețuri pe PNRR și pe alte proiecte europene, fonduri europene, care însumează multe, multe zeci de milioane pentru fiecare Consiliu județean din România, repet, înțelegând constrângerile bugetare. Am obținut nu știu dacă garanții, dar certitudinea, garanția că Guvernul ia în calcul anumite chestiuni care țin de funcționarea acestor instituții ', a declarat Alfred Simonis.

O parte importantă a discuțiilor a vizat finanțarea serviciilor de asistență socială și a direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), ale căror cheltuieli au crescut față de anul trecut.

'De la București pare așa, o chestiune...cheltuieli cu asistența socială. Înseamnă de fapt oameni, înseamnă bătrâni, înseamnă copii abandonați. Le-am transmis membrilor Guvernului faptul că în județul Timiș, pe care-l conduc, anul trecut am avut 120 de copii abandonați, pe tot anul trecut, iar anul acesta, în septembrie, erau 150 și ceva. În ritmul acesta, până în decembrie probabil că se dublează, deci se simte cumva criza și prin acest indicator, dacă doriți. Iar asta înseamnă cheltuieli, sume necesare pentru a conferi condiții acestor oameni, altfel rămân în stradă. Ori, cred că nimeni nu-și permite, indiferent de ținte de deficit, indiferent de altfel de negocieri strategice, minimum minimorum trebuie să asigurăm un trai decent oamenilor vulnerabili, indiferent care parte a spectrului politic ne aflăm. Prin urmare, avem certitudinea că în măsura, evident, a ultimelor evaluări pe care le va face ministrul Finanțelor la una dintre rectificările până la finalul anului vom găsi niște resurse pentru a acoperi aceste cheltuieli care sunt mult mai mari față de anul trecut', a declarat Simonis.

Un alt subiect abordat la întâlnirea cu premierul a fost situația primăriilor care nu dispun de fonduri suficiente pentru plata cheltuielilor curente.

'Este un alt aspect pe care l-am ridicat (...), s-a luat în discuție și această situație. Este al doilea an în care Guvernul României nu a făcut o rectificare și nu a alocat către localitățile din România, din Fondul de rezervă bugetară, niciun fel de sumă. Vreau să înțelegem că există sute de localități care funcționează, dar care nu au bugete suficiente pentru funcționare strict, nu mai vorbim de investiții și cofinanțări. Sunt sute de localități care, dacă nu fac nicio investiție și nu primesc ajutor suplimentar de la Guvern, nu pot funcționa, salarii, iluminat public și cheltuieli de personal. În această ecuație ai două soluții dacă ești Guvernul României, ori desființezi acele localități, comasându-le cumva cu altele, ori, dacă le lași să funcționeze, ai obligația legală, dacă mă întrebați pe mine, să le finanțezi, altfel rămân oamenii cu tot felul de probleme. (...) Acum, în măsura în care nu vom interveni și la aceste localități, probabil că vom avea în această iarnă mai multe probleme decât în anii anteriori. Dar, eu aș vrea să fiu optimist, repet, am transmis membrilor Guvernului', a declarat Simonis.

El a precizat că în județul Timiș există localități care au rămas fără bani.

'Da, am făcut o rectificare bugetară din bugetul județului Timiș de vreo 7 milioane de lei, acum două sau trei săptămâni, am ajutat vreo 30 și ceva de localități din 99. Probabil că, la nivel de urgență, ar mai fi undeva la 25-30 de localități, pentru a nu rămâne fără furnizarea de energie electrică și alte utilități, în școli, spitale și așa mai departe, pentru că, pur și simplu, nu mai există bani pentru aceste utilități ale căror prețuri au și crescut foarte mult, prin urmare e nevoie de o intervenție', a declarat Simonis.