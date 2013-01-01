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Radu Oprea: Condamn cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră

| 28 oct, 21:19

 

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a condamnat cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

 

 

 

'Condamn cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Astăzi, chiar în timp ce participam, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Turcia, am primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei. Acest eveniment reprezintă o nouă amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale. Războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict, punând în pericol viețile marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre', a scris Oprea, miercuri, pe Facebook.
El a adăugat că incidentele din ultimele săptămâni, inclusiv atacul tragic asupra unei nave comerciale din apropierea coastelor României, demonstrează că amenințările la adresa securității maritime sunt reale și tot mai grave.
'România va continua să acționeze, împreună cu aliații NATO și partenerii regionali, pentru consolidarea supravegherii maritime, creșterea capacității de răspuns la amenințările cu drone și protejarea libertății de navigație. Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea României, a regiunii și a întregii Alianțe Nord-Atlantice', a subliniat ministrul Radu Oprea.
O navă comercială a fost atacată cu drone miercuri în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei, au semnalat autoritățile de la Sofia, transmite agenția EFE.
Autoritățile bulgare au trimis o ambarcațiune pentru a oferi asistență navei atacate, în timp ce echipajul acesteia este evacuat cu ajutorul bărcilor de salvare, a relatat postul public de televiziune BNT.
Potrivit ministrului bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost lovită de trei drone la aproximativ 21 de mile marine travers de localitatea Șabla.
Conform agenției specializate Maritime.bg, numele navei lovite este Contship Jet, o navă portcontainer care plecase din portul israelian Haifa și se îndrepta către portul românesc Constanța.
Pescarii care au fost martori ai atacului afirmă că au văzut un incendiu izbucnind la bordul navei și că aceasta s-a înclinat considerabil spre dreapta. Este a cincea navă comercială atacată de drone luna aceasta în largul coastei bulgare a Mării Negre.
Incidentul survine în timp ce miniștrii apărării din Bulgaria, România și Turcia se întâlnesc la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigației civile în Marea Neagră în fața atacurilor reciproce între Rusia și Ucraina.

 

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