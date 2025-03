Anamaria Gavrilă: Pentru a dărui mişcării suveraniste, susţinută de români, cele mai multe şanse am ales să mă retrag

”Dragi români, a trebuit să luăm o decizie care să dea toată forţa unuia dintre noi să câştige această luptă de restabilire a ordinii constituţionale şi justiţiei în România. V-am spus de la bun început că nu este nici despre orgolii personale, nici despre mine şi nici despre George Simion, ci despre România şi despre a continua lupta pentru democraţie alături de Călin Georgescu. Tocmai de aceea, pentru a dărui mişcării suveraniste, susţinută de români, cele mai multe şanse am ales să mă retrag din această cursă. Eu am făcut tot ce a depins de mine în această luptă şi am încredere în decizia care a fost luată. Vă rog să aveţi şi voi încredere”, a arătat Anamaria Gavrilă, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, într-o campanie electorală contează mult resursele şi fondurile de care dispune un partid.

”POT şi Anamaria Gavrilă au făcut maximum posibil pentru ca românii să rămână uniţi în această misiune. Românii au arătat cât de fermi şi decişi sunt în lupta de a-şi urma liderul şi de a-şi alege singuri preşedintele. Noi cei de la POT am asigurat certitudinea de a avea o a doua candidatură care să treacă prin filtrul CCR şi BEC. Dragi români, această misiune este despre noi toţi şi despre libertatea noastră. Doar uniţi vom învinge! Rămânem uniţi, aceasta este puterea noastră!”, a conchis Gavrilă.

Liderul AUR, George Simion, anunţa, miercuri, ”o zi istorică”. El şi Anamaria Gavrilă, preşedintele POT, erau aşteptaţi să anunţe care dintre ei va candida la alegerile din 4 mai, după ce ambele candidaturi au fost validate.

”Bună dimineaţa! Azi va fi o zi istorică. ÎMPREUNĂ! HAI ROMÂNILOR!”, a scris, miercuri, pe Facebook, George Simion.

Liderul AUR şi liderul POT, Anamaria Gavrilă, sunt aşteptaţi să anunţe care dintre ei va candida la alegerile din mai. Ambele candidaturi au fost validate, iar începând de joi acestea ar urma să rămână definitive.

Potrivit Calendarului oficial al scrutinului din 4 mai, în data de 20 martie candidaturile şi semnele electorale ale candidaţilor vor rămâne definitive, iar aceştia se vor regăsi pe buletinele de vot.