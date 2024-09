Angel Tîlvăr: Statele B9 sunt îngrijorate de incursiunile dronelor şi rachetelor ruse în spaţiul aerian al NATO

El a susţinut declaraţii de presă alături de secretarul polonez al Apărării, Pawel Zalewsky, după Reuniunea miniştrilor Apărării din ţările formatului B9, care are loc la Palatul Parlamentului.

Potrivit ministrului Tîlvăr, Formatul B9 "are un rol cheie în conturarea abordării colective a Flancului estic al NATO".

Tîlvăr a reiterat că situaţia de securitate din regiunea Mării Negre rămâne "îngrijorătoare" şi în acest sens a evocat "un set de ameninţări în continuă evoluţie", generate în principal de acţiunile agresive ale Rusiei: tactici hibride, cum ar fi dezinformarea, atacuri cibernetice şi eforturi continue de destabilizare a regiunii Mării Negre, cât şi a întregului Flanc estic.

"Statele B9 sunt profund îngrijorate cu privire la incursiunile repetate ale dronelor şi rachetelor ruse în spaţiul aerian al NATO, în Polonia, România, Letonia, cât şi la escaladarea tensiunilor de-a lungul frontierelor NATO. De aceea, este necesar un răspuns robust şi coordonat la nivel aliat, precum şi punerea în aplicare cât mai repede a modelului rotaţional al apărării aeriene şi antirachetă integrat al NATO", a subliniat Angel Tîlvăr.

Conform acestuia, în cadrul reuniunii s-a discutat despre coordonarea legată de sprijinirea Ucrainei, "pentru ca forţele armate ucrainene să aibă resursele necesare pentru front".

Totodată, a făcut apel şi la sprijinirea integrării în UE a Republicii Moldova, "o investiţie sigură în securitatea regiunii Mării Negre şi a Europei".

La rândul său, Pawel Zalewsky a afirmat că Formatul B9 îşi confirmă rolul de forum de discuţie al Flancului estic, în special în contextul reuniunilor viitoare de la NATO şi Uniunea Europeană.

Oficialul polonez a abordat, de asemenea, problema incidentelor cu drone ruse în spaţiul NATO din vecinătatea Ucrainei.

"Am menţionat atacarea spaţiului aerian de către Rusia. Ne referim aici nu numai la România şi la Polonia, dar şi la Letonia. Este ameninţată şi Lituania. Am căzut de acord că este necesar un răspuns din partea NATO. Este necesar ca la următoarea întâlnire a miniştrilor Apărării din NATO să stabilim nişte moduri concrete care să ne sprijine în primul rând în a depista aceste atacuri asupra spaţiului aerian şi distrugerea obiectelor inamice. Acesta este un aspect foarte important, care este acum în creştere şi are o semnificaţie deosebită", a afirmat el, potrivit traducerii oficiale.

Potrivit lui Zalewsky, "atunci când spunem că niciun centimetru de teritoriu NATO nu poate să fie atacat de Rusia şi trebuie să fie apărat, ne referim şi la spaţiul aerian".

El a precizat că, în acest context, a fost discutată, la reuniune, iniţiativa de apărare aeriană europeană comună.