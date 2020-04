Anisie: ”Elevii, obligaţi să participe la cursurile desfăşurate online de către profesori!”

"Pentru că s-a încheiat perioada de vacanţă revenim, nu la cursurile organizate în spaţiul unităţii de învăţământ, ci la cursurile organizate online. Am aprobat astăzi un ordin de ministru. Este o măsură prin care am stabilit clar care sunt responsabilităţile la nivel de minister, de inspectorat şcolar, unitate de învăţământ, cadru didactic, elev. Elevul care are acces şi are posibilitatea de a participa la lecţiile online are obligativitatea de a participa la cursurile desfăşurate de către profesor", a afirmat Anisie la Digi24.

Ea a adăugat că este responsabilitatea tuturor de a continua educaţia, menţionând că Ministerul Educaţiei a oferit, prin această instrucţiune, posibilitatea ca unităţile de învăţământ să poată da în custodie un calculator din şcoală unui elev care nu are acces la o tabletă sau laptop.

Anisie a mai spus că specialiştii recomandă ca o lecţie online să dureze 40 - 50 de minute.

"Aici specialiştii au avut mai multe păreri şi părerea acestora a fost că este mai bine să lăsăm o flexibilitate pentru că profesorul sau învăţătorul ştie cel mai bine cât poate să dureze o astfel de lecţie. 40 de minute, 50 de minute, cam aici au fost recomandările pe care le-au făcut specialiştii în ştiinţele educaţiei", a mai spus ministrul Monica Anisie.

Ministrul Educaţiei a menţionat că, în funcţie de prestaţiile la lecţiile online, elevii vor primi note la revenirea la şcoală.

"Da. Şi până acum unii colegi profesori au realizat predare, au mers mai departe cu materia, ceea ce nu este rău. (...) Elevii pot fi notaţi în momentul în care revin la cursuri pe baza a ceea ce au realizat în această perioadă. Nota poate fi trecută în catalog cu acordul elevului sau părintelui, dacă vorbim despre minori", a adăugat Anisie.