Antonescu: Cheltuielile militare ale României vor trebui să crească, ca și ale altor țări NATO

'Noi avem o problemă în acest moment, și în perioada imediat următoare, în sensul că până acum am stat liniștiți, ca membri ai NATO, ca membri NATO în flancul estic, care odată cu războiul din Ucraina a căpătat o semnificație, o relevanță strategică mai accentuată pentru NATO, ca țară care găzduiește scutul de la Deveselu și baza de la Kogălniceanu și proiectul de extinderea al acelei baze, destul de liniștiți din punctul de vedere al securității. Dacă se pune problema reducerii efectivelor, sau chiar a dezangajării parțiale a efectivelor americane din NATO, asta este într-adevăr o temă de preocupare pentru toți', a răspuns Crin Antonescu atunci când a fost întrebat care este strategia sa de apărare a țării, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, în ipoteza reducerii prezenței americane în NATO.





Antonescu a ținut să sublinieze că dacă va fi președinte, 'calitatea de membru al NATO nu încetează'.





'Calitatea de membru al NATO nu încetează. România nu poate fi nici scoasă din NATO, și România, sub nicio formă, dacă sunt președinte, dacă sunt alții trebuie să-i întrebați, nu iese din NATO. Eu, spre deosebire de alți candidați, deja celebri, consider că apartenența la NATO este o reușită de politică externă și este una dintre puținele garanții solide pe care România le are, așa cum nu a avut niciodată în istorie', a menționat Crin Antonescu.





El a afirmat, totodată, că guvernul României trebuie să fie pregătit pentru creșterea cheltuielilor militare pentru apărare.





'Îmi este foarte clar, nu există niciun dubiu, americanii, reprezentanții administrației Trump au dreptate. Chiar dacă o spun destul de brutal, chiar dacă asta poate să îi sperie pe unii. Au dreptate. Ei nu sunt obligați să plătească în continuare pentru securitatea altor țări, chiar dacă e vorba de parteneri, chiar dacă e vorba de aliați. În consecință, cheltuielile militare ale României, ca și a altor țări europene din NATO, vor trebui să crească. În opinia mea mă aștept ca la proximul summit al NATO să se discute deja de un 3% din PIB pentru apărare. Cred că România, cred că guvernul României trebuie să fie deja pregătit și pentru aceste cheltuieli. Cred că România este oricum interesată să crească aceste cheltuieli de apărare ca și toate țările europene', a afirmat Crin Antonescu.





El a dat exemplul Poloniei, care de un deceniu are alocat peste 4% din PIB pentru sectorul de apărare.





'Astăzi, Polonia este din punct de vedere militar a doua forță a Europei, după Franța, dacă lăsăm la o parte Marea Britanie, a doua forță a Uniunii Europene, ca să fim exacți. Dar ca idee, ca model, România trebuie să aloce semnificativ, cu sau fără efective americane, România trebuie să păstreze și să conjuge parteneriatul strategic cu Statele Unite cu calitatea sa de membru al NATO. Personal cred că România, și președintele, și Guvernul, și ceilalți responsabili, trebuie să examineze toate posibilitățile de a cointeresa într-un proiect economic în zonă, un proiect economic major în zonă, în Marea Neagră, Statele Unite ale Americii', a declarat Crin Antonescu.





Potrivit acestuia, administrația Trump poate fi cointeresată, printr-o propunere de parteneriat vizând un interes economic semnificativ pentru SUA, să investească și în întărirea securității în regiune.





'Cel mai bun mod de a cointeresa pe cineva să apere o regiune, să investească într-o regiune, mai ales cu o administrație cum este administrația Trump, este să găsești un interes economic suficient de semnificativ pentru ei și să încerci să propui un parteneriat de business pe acea posibilitate, pe acea resursă. Și atunci nu mai e grija noastră, vor investi și în baze și în securitate, și în întărirea forței de protecție a NATO în zonă. Chiar ei, americanii', a mai argumentat Crin Antonescu.