Arafat precizează că voluntarii din Broșteni trebuie să respecte regulile, pentru prevenirea accidentelor

În acest sens, el a declarat că unul dintre voluntarii sosiți joi seara a ajuns la spital după ce a căzut și s-a accidentat.

'Pe lângă forțele noastre, de la începutul situației au început să sosească voluntari care au lucrat, au fost integrați în forțele noastre de intervenție. Chiar ieri m-a anunțat inspectorul-șef, care este comandantul intervenției acolo, că a luat voluntarii, i-a împărțit pe grupuri, împreună cu colegii de la pompieri, și au făcut mai multe grupuri de intervenție care primesc misiune după misiune, să le rezolve. Și asta este foarte bine. (...) Au mai apărut și alți voluntari începând de ieri seara și astăzi, cu care noi nu avem absolut nimic împotrivă, decât să se respecte unele reguli, pentru a preveni unele accidente', a spus Arafat, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

El a menționat că zona de intervenție este una 'de risc' și că pot avea loc accidentări. De asemenea, este necesară coordonarea fluxului de mașini, astfel încât să nu se blocheze circulația, a spus Arafat.

'Având în vedere că am avut un aflux mare de mașini, utilaje, care au venit de bunăvoie, s-a cerut și chiar s-a discutat cu domnul inspector-șef de la Suceava și s-a luat o măsură pentru a coordona aceste activități. Activitatea trebuie coordonată, și acest lucru se face cu Poliția și Jandarmeria. Pentru că, dacă tot ceea ce a venit, mașini și utilaje, ar intra în localitățile Broșteni și Neagra, n-ar mai putea să mai iasă nimeni de acolo, pentru că este o vale îngustă și să te întorci cu mașina este foarte greu, și acest lucru este responsabilitatea colegilor de la ISU Suceava, care coordonează intervenția', a precizat el.

De asemenea, distribuirea ajutoarelor trebuie realizată în mod coordonat, pentru a nu bloca zona de intervenție, a spus Arafat.

'Cei care au venit cu ajutoare... s-a solicitat să le ducă toate într-un loc, după care se asigură, printr-un singur mijloc, transportul ajutoarelor, gen sandvișuri, alimente, apă, către populație. Dar nu fiecare, din proprie inițiativă, intră cu o mașină și începe să distribuie, pentru că, într-adevăr, colmatează și blochează toată zona de intervenție. Vreau să se înțeleagă acest lucru: astfel de acțiuni, dacă nu sunt coordonate corect, eșuează', a explicat șeful DSU.

El a respins și declarațiile conform cărora 'unii sunt la București, iar alții lucrează'. În acest sens, a subliniat că autoritățile centrale au fost implicate în coordonarea intervenției, încă de la început.

'Am urmărit, am ascultat, am văzut și foarte multe comentarii 'că nu se face nimic', că 'unii suntem la București, alții lucrează' și așa mai departe. Și vreau să subliniez un aspect: indiferent unde suntem, colegii care lucrează, comanda intervenției, care este la nivelul inspectorului-șef din ISU Suceava, au fost acolo zi și noapte și au fost în legătura cu noi încă din primele, nu ore, ci minute ale situației, domnul ministru fiind implicat direct, împreună și cu mine, în contactare și în discuție, și la nivel de pompieri, și la nivel de prefecți, subprefecți care au fost de serviciu, pentru a preveni orice situație care poate să fie prevenită și pentru asigurarea răspunsului corect și cât mai urgent populației', a precizat Arafat.