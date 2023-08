Bode: „Drulă se urcă pe cadavre şi vrea să câştige puncte politice”

"Ce pot însă să comentez, (...) comentez declaraţia unui neterminat politic, Drulă, care fără nicio urmă de compasiune în faţa acestei tragedii se urcă pe cadavre şi vrea să câştige puncte politice, acuzându-mă pe mine că am deturnat un proiect din fonduri europene pentru a achiziţiona autospeciale şi nu DrugTeste. Dacă avea puţin creier, cum nu are, din păcate, se documenta şi găsea public din următoarele informaţii: proiectul la care face referire din fonduri europene, de fapt, sunt două proiecte: monitorizare trafic rutier şi Helipol. Primul proiect prevede achiziţionarea a 1.400 de tablete, lucru care s-a întâmplat, achiziţionarea unui soft care să integreze informaţiile din cele 1.400 de tablete, lucru care s-a întâmplat, achiziţionarea a 300 de autospeciale, lucru care s-a întâmplat parţial şi achiziţionarea 44 de DrugTeste, lucru care se întâmplă acum, este în procedură. Pe celălalt proiect, Ministerul Afacerilor Interne are în procedură de achiziţie 200 de DrugTeste, respectiv 800 de etilometre. Toate aceste informaţii sunt sunt publice şi am convingerea că aceste echipamente vor intra în dotarea Poliţiei Române până la sfârşitul acestui an", a precizat Lucian Bode, potrivit Agerpres.ro.

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a criticat miniştrii PNL de la Ministerul Afacerilor Interne, afirmând că de trei ani puteau să doteze Poliţia Română cu aparate de depistare a drogurilor, dar au preferat să cumpere BMW-uri.

"BMW-uri au putut să cumpere, dar aparatele de testare pentru substanţe psihoactive nici astăzi nu au fost achiziţionate. Asta arată priorităţile lor", a afirmat Drulă, într-un comunicat dat publicităţii luni.