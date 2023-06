Bode, după ce CCR a respins sesizarea USR referitoare la sancţionarea protestelor: „Unii au vocaţia de demolatori”

"Curtea Constituţională a respins astăzi în unanimitate sesizarea de neconstituţionalitate depusă de către USR şi neafiliaţi asupra propunerii legislative de modificare a Codului Penal pe care am iniţiat-o în februarie împreună cu domnul senator Nicolae Ciucă. Din păcate, unii au vocaţia de 'demolatori' şi de a arunca ţara în haos sub diferite forme şi pretexte, pornind de la politică şi până la a fi indulgenţi cu infractorii. Nu poţi să te erijezi în lupul moralist al societăţii româneşti când ataci proiecte de lege care au ca obiectiv pedepsirea infractorilor şi a delincvenţilor", a scris Bode, miercuri, pe Facebook.

Acesta susţine că Opoziţia a provocat "o furtună într-un pahar cu apă" atunci când a fost depusă această iniţiativă legislativă.

"De prea multe ori am văzut cetăţeni descumpăniţi şi scandalizaţi de pedepsele indulgente pe care le primesc răufăcătorii şi cei care se manifestă cu violenţă la adresa celorlalţi. Sunt de partea celor care doresc să îşi simtă viaţa, familia şi proprietatea mult mai bine protejate. Siguranţa străzii este siguranţa noastră, a tuturor, este siguranţa copiilor, părinţilor şi bunicilor noştri. La momentul depunerii acestei iniţiative legislative s-a provocat o adevărată furtună într-un pahar cu apă de către cei din Opoziţie cu privire la o posibilă încălcare a unor prevederi din Convenţia europeană a drepturilor omului, respectiv din Constituţia României. Nimic mai fals! Esenţa modificărilor pe care le-am propus a fost de a descuraja şi de a sancţiona mai dur faptele cu violenţă produse în spaţiul public ce pot pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor", a arătat Lucian Bode.

El a atras atenţia că "sunt arhicunoscute faptele unor persoane sau grupări de criminalitate organizată care au folosit de atâtea ori violenţa în public, stârnind de nenumărate ori indignare şi sfidând efectiv legea şi regulile de bună convieţuire în comunitate".

"Nevoia de siguranţă a omului este fundamentală, iar statul are nevoie de legi eficiente împotriva răufăcătorilor. Se încheie astăzi o perioadă în care neputinţa era adesea invocată, autorităţile de aplicare a legii având de acum la îndemână un cadru legal îmbunătăţit pentru a ne apăra şi pentru a ne proteja mai bine. Sunt alături de cei cu care am făcut echipă în ultimii ani la Ministerul Afacerilor Interne şi consider că oamenii în uniformă au nevoie de instrumente eficiente pentru a acţiona, dar şi de protecţie din partea legii. PNL, ca un partid de centru-dreapta, va susţine mereu demersurile şi proiectele de acest fel, la fel ca mulţi români care doresc un stat puternic în lupta cu infracţionalitatea de orice fel. Bunăstarea unui popor este dată şi de gradul lui de siguranţă", a adăugat Bode.

Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizarea USR şi Forţa Dreptei în legătură cu legea de modificare a Codului penal privind sancţionarea protestelor, stabilind că actul normativ este constituţional.

Potrivit celor două partide, prin această lege s-ar fi încălcat mai multe prevederi din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi din Constituţia României.