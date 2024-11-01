Bolojan: Demnitarii nu au niciun motiv să nu completeze declarația de avere și să asigure transparența acesteia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că demnitarii nu au niciun motiv să nu își facă publică declarația de avere, să asigure transparența acesteia, menționând că el va completa această declarație.
'Din punctul meu de vedere, consider că demnitarii, cei care dețin funcții de mare răspundere, nu au niciun motiv să nu completeze declarația de avere și să asigure transparența acesteia. Este unul dintre lucrurile bune, care țin de buna funcționare a instituțiilor statului și de pozițiile de răspundere pe care le ai. Personal, voi completa declarația de avere', a afirmat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, întrebat dacă va lua vreo măsură după decizia Curții Constituționale potrivit căreia declarațiile de avere nu mai pot fi făcute publice.
De asemenea, întrebat dacă va veni și cu o legiferare în acest sens, premierul a răspuns: 'Eu voi susține o astfel de legiferare, dar atunci când partidul meu va avea 50% o să vă răspund efectiv la această întrebare'.
