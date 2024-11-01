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Bolojan, despre întâlnirea cu președinta CCR: Se încearcă să se facă din țânțar armăsar

| 17 aug, 20:27

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, la Oradea, întrebat despre întâlnirea pe care ar fi avut-o cu președinta Curții Constituționale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, că suntem într-un caz în care se încearcă să se facă din țânțar armăsar.

 

'Vedeți, de multe ori, se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă', a spus Ilie Bolojan.
El a adăugat că 'atunci când ocupi o funcție publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, companii, în așa fel încât să rezolvi problemele'.
'Atunci când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să meargă să susțină (...) proiectul, cineva trebuia să rezolve problemele de racorduri la utilități, să se lucreze în paralel și atunci sigur că am avut întâlniri cu cei care conduceau Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituționale, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol (...). Așa este și în astfel de cazuri și mai mult de atât nu are rost să vă spun', a declarat Bolojan.
Întâlnirile președintei CCR cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege, a precizat, duminică, CCR.
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a transmis, sâmbătă, că respinge 'ferm și categoric' orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal.

 

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