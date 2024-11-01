Grindeanu: E bine să fie clarificate aspectele legate de întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu, ține de credibilitatea CCR

Grindeanu a fost întrebat, luni, la Parlament, dacă întâlnirea care a avut loc în biroul președintelui Senatului ar putea reprezenta o ingerință în actul de justiție.

''Nu știu ce au discutat, din ceea ce am văzut pare că s-au întâlnit, pentru că nu mai neagă nimeni acest lucru. Faptul că s-au întâlnit cred că ridică semne de întrebare și ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate. Nu poate să rămână în această formă. Acest lucru trebuie să fie clarificat. Sigur că Ilie Bolojan poate să spună orice, dar dacă m-aș fi întâlnit eu, aici, în birou, cu un fost președinte al CCR, Valer Dorneanu, ca să dau un exemplu, care ar fi fost raportor pe vreo lege care ar fi făcut subiectul unui interes politic al PSD, ar fi spus același lucru ?! De aceea, eu nu vreau să speculez și nu mă interesează lucrurile altcumva decât instituțional'', a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a adăugat că subiectul este dincolo de Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu.

''Și e de datoria lor să clarifice acest subiect și trebuie să fie clarificat. Iar eu încurajez orice demers care duce la clarificarea acestei situații, pentru că este dincolo de Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, este de credibilitatea, în primul rând, a CCR. Ori, acest lucru trebuie clarificat fără patimă, fără tensiune, pentru binele nostru e bine a fi clarificat'', a declarat Grindeanu.

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, la Oradea, întrebat despre întâlnirea pe care ar fi avut-o cu președinta Curții Constituționale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, că este un caz în care se încearcă să se facă din țânțar armăsar.

''Vedeți, de multe ori, se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă'', a spus Ilie Bolojan.

Întâlnirile președintei CCR cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege, a precizat, duminică, CCR.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a transmis, sâmbătă, că respinge ''ferm și categoric'' orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal.