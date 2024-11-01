CCR: Sintagma „persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi” din legea ANI este neconstituțională
Curtea Constituţională a decis, luni, că este neconstituţională sintagma "persoana care are relaţii asemănătoare celor dintre soţi" din legea ANI dar şi publicarea declaraţiilor de interese financiare ale soţului/soţiei şi a funcţionarilor/demnitarilor vizaţi de lege.
De asemenea, amendamentul care îl vizează pe primarul Timişoarei, liderul USR Dominic Fritz, privind încetarea mandatului, la incompatibilitate şi conflict de interese, în 30 de zile, a fost declarat constituţional.
Astfel, judecătorii CCR au decis, cu unanimitate de voturi, că este neconstituţională sintagma "persoana care are relaţii asemănătoare celor dintre soţi" din legea ANI.
De asemenea, cu unanimitate a fost declarată neconstituţională publicarea declaraţiilor de interese financiare ale soţului/soţiei, şi cu majoritate - a funcţionarilor/demnitarilor vizaţi de lege.
În plus, cu majoritate, a fost declarată constituţională încetarea de drept a funcţiei / demnităţii publice, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.
Legea integrităţii a fost contestată atât de un grup de senatori USR şi PNL, cât şi de preşedintele Nicuşor Dan.
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