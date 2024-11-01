Darău: Fără miniștrii USR s-ar fi ratat aproape toate obiectivele PNRR ce țin de Ministerul Economiei

'În acest minister, fără miniștrii USR (...), în 14 luni de zile s-ar fi ratat aproape toate obiectivele care țin de acest minister. (...) Când USR a ajuns la acest minister, traiectoriile găsite de implementare nu aveau nicio legătură cu termenul de 31 august 2026. Pot să spun cu subiect și predicat că fără încăpățânarea lui Radu (Miruță - n.r.), fără încăpățânarea mea și fără ajutorul echipei miniștrilor și în special al unui secretar de stat pe care țin să-l nominalizez, Andrei Miftode, care a gestionat, a coordonat în minister și digitalizarea și PNRR-ul, nu s-ar fi îndeplinit aceste obiective, am fi avut parte și de amenzi', a afirmat Irineu Darău la Parlament.

Potrivit acestuia, în primul rând, miniștrii USR nu au acceptat scoaterea vreunei investiții din obiectivele convenite în PNRR și le-au și dus până la capăt.

'Am deblocat împreună proiecte critice pe digitalizare și în ceea ce privește Ministerul Economiei, absolut toate țintele și jaloanele pe proiectele implementate de noi și de subordonate au fost atinse. (...) Este foarte important și cum folosim în viitor rezultatele acestor proiecte. În special pe digitalizare e foarte important ca infrastructura dezvoltată datorită PNR-ului să fie folosită la capacitate maximă în anii următori. Fie că vorbim de cloudul guvernamental, fie că vorbim, de exemplu, de platforma de licențiere unică pentru industrie', a precizat Darău.

El a menționat că o altă categorie de proiecte a fost legată de turism și o alta ce ține mai degrabă de implementări ale administrațiilor locale.

Ca obiective concret îndeplinite, el a subliniat că ținta privind digitalizarea IMM-urilor a fost depășită de 2,5 ori.

'2.453 de angajați din IMM-uri și-au dezvoltat competențele digitale și tehnologice, respectiv 984 de IMM-uri au beneficiat de finanțare directă pentru această pregătire a angajaților. Cumva conex, am avut obiectiv pe auditarea pe cybersecurity a IMM-urilor și sprijin al acestor IMM-uri în colaborare cu DNSC, la fel țintă atinsă, chiar depășită deocamdată față de ținta de 1.000, suntem la 1.324 de auditări realizate și continuăm munca și dacă s-a terminat PNRR-ul', a evidențiat Darău.

Alt obiectiv a fost legat de conectarea zonelor albe la internet de mare viteză în satele din România: 'Proiect prin care s-a reușit conectarea a 995 de sate din 37 de județe. Concret, pentru comunități asta înseamnă acces la internet cu viteze de cel puțin 100 Mbps, tehnologii moderne precum fibra optică sau 5G și conectarea instituțiilor cheie de la nivel local'.

'A mai fost un proiect în colaborare cu administrațiile locale legat de biblioteci, hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Ținta era de 560, s-a ajuns la 580 de biblioteci și hub-uri digitale renovate sau modernizate din PNRR. Respectiv, peste 61.000 de persoane din comunități defavorizate care au beneficiat de cursuri de formare pentru a-și dezvolta competențele digitale de bază', a detaliat Darău.

El a menționat și ținta legată de funcționalizarea cloud-ului guvernamental și de migrare a unor aplicații publice în acesta.

'A fost asumată modernizarea a 30 de aplicații publice, până la finalul PNRR au fost migrate 56 de aplicați guvernamentale din 32 de instituții cheie, efort la care s-au mai adăugat niște jaloane îndeplinite, obiective îndeplinite și pe securizarea cibernetică a comunicațiilor, respectiv a infrastructurii critice. Valoarea investițiilor legate de cloudul guvernamental a fost de 126,74 milioane euro. Pe transformarea digitală și adoptarea tehnologiei RPA în administrație, adică roboței cu inteligență artificială care să simplifice procesele publice, vorbim despre un impact direct pentru 1,8 milioane de români, 25 de instituții publice în loc de 18, cum ar fi fost ținta, și 240 de procese din administrația publică automatizată, ceea ce va duce la o scădere vizibilă a numărului răspunsurilor întârziate la solicitările cetățenilor. Aici, pe această investiție, vorbim de un cuantum de 14,8 milioane de euro din PNRR', a explicat Darău.

Ministrul s-a referit și la obiectivele din PNRR privind zona de turism.

'În turism, pe partea de organizații de management al destinației, am reușit în mandatele noastre să relansăm acest proiect și să ne încadrăm până la 31 august cu 49 de proiecte depuse care au fost declarate eligibile, iar în derulare, 44 de contracte', a afirmat Darău.

El a susținut că la Ministerul Economiei, sub conducerea miniștrilor USR, s-a reușit îndeplinirea a 32 de jaloane și ținte care au vizat digitalizarea, sprijinirea sectorului privat și turismului. 'În bani, peste 907 milioane de euro au fost securizate prin acțiunea precisă a doi miniștri', a susținut Darău.