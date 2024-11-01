Tomac: Nu numele premierului contează în momentul de faţă, ci majoritatea pe care o poate crea

Eugen Tomac a fost întrebat, la Digi24, în cazul ipotetic în care se va ajunge în urma unor negocieri din nou la numele său, dacă ar fi dispus să accepte o astfel de nominalizare de de premier, din nou.

”Nu numele premierului contează în momentul de faţă, ci majoritatea pe care o poate crea premierul desemnat. Deci acest lucru se va discuta în aceste zile şi implicit la consultările pe care le va convoca preşedintele săptămâna viitoare”, a răspuns el.

Tomac a precizat că ”mai puţin contează în momentul de faţă numele premierului, fie el din afara partidelor parlamentare, fie din rândul partidelor”.

”Important este să se agreeze un compromis rezonabil pentru România. În momentul de faţă, nu ne mai putem permite să prelungim, din raţiuni de orgoliu politic, această criză”, a menţionat el.

Eugen Tomac şi-a exprimat încrederea că se poate ajunge la o majoritate pentru instalarea unui guvern.

”Sunt încrezător că acest lucru se poate întâmpla, dar pentru acest pas este necesar de un dialog deschis, sincer, şi cu accent (..) pe ceea ce este important pentru România şi pentru cetăţenii români şi mai puţin pentru partide”, a menţionat Tomac.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă noi consultări, luni, la Cotroceni, cu partidele, el precizând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier. Şeful statului a cerut partidelor ca în acest timp să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină cu soluţii care să poată să treacă.

Şeful statului consideră că partidele trebuie să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la consens.