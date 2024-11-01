Marius Budăi (PSD): Sunt momente în politică în care adversitatea trebuie să înceteze

'Sunt momente în politică în care adversitatea trebuie să înceteze. Acum trebuie să vorbim puțin și să facem mult. România trece printr-o perioadă grea. Căderea Guvernului Mureșan ne arată, încă o dată în plus - dacă mai era nevoie, un lucru foarte clar: direcția trebuie schimbată și România trebuie să meargă mai departe. În acest moment, cred că trebuie să coborâm tonul confruntării și să ridicăm nivelul responsabilității', a scris Budăi pe Facebook.

El a adăugat că PSD este, ca și până acum, deschis dialogului cu toate forțele politice și cu toți parlamentarii care înțeleg că România are nevoie urgentă de o schimbare de direcție.

'Nu trebuie să fim de acord asupra tuturor lucrurilor. Dar putem să ne punem de acord asupra lucrurilor esențiale: că economia trebuie repornită, că oamenii nu mai pot suporta la nesfârșit austeritate și incertitudine, că politica fără excepții nu mai poate continua și că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii, să redea oamenilor încrederea, să pună din nou speranța în locul fricii și să construiască, nu doar să gestioneze criza de la o zi la alta. Aceasta este miza momentului: să găsim ceea ce ne unește, nu ceea ce ne dezbină. PSD este pregătit să discute cu oricine își dorește cu adevărat această schimbare', a precizat Budăi.