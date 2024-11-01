Bolojan: Trebuie intervenit cu modificări legislative pentru a genera comportamente sănătoase în rândul prosumatorilor

'Un aspect foarte important este să facem modificări legislative și să venim cu reglementări care să genereze comportamente sănătoase, să facă sistemul energetic mai eficient și să reducă dezechilibrele și volatilitatea din sistem. Gândiți-vă că o componentă importantă din producție este astăzi asigurată de prosumatori, avem 350.000 astăzi, dar dintre care doar o treime au instalație de stocare, iar numărul lor este în creștere foarte mare. Ca atare, avem o volatilitate foarte puternică, pentru că fotovoltaicul, știți foarte bine, generează o producție mare în orele de prânz și o producție redusă dimineața sau seara, când avem un consum însă energetic mare, ceea ce înseamnă volatilitate și dezechilibre. Și reglementările pe care trebuie să le adoptăm consider că trebuie să fie de natură a nu mai permite ca în viitor să instalezi instalații fotovoltaice și să injectezi în sistem fără să ai și stocarea asigurată, în așa fel încât dezechilibrele care le avem astăzi, care în anumite zone ale sistemului devin critice, să nu fie amplificate și să nu creeze alte probleme în sistem', a declarat Ilie Bolojan, vineri, la Palatul Victoria.

El a mai spus că este necesar ca bateriile și invertoarele aferente să intre într-o formulă de dispecerizare, astfel încât furnizorii și operatorii de energie să își poată folosi cât mai bine capacitățile, să aibă cheltuieli cât mai mici și să nu socializeze costurile.

'Pentru că asta înseamnă că orice cost care este generat de dezechilibre, într-o formă directă sau indirectă, se mută în facturile pe care cetățenii le plătesc și asta este o formă pentru a scădea valoarea facturii', a adăugat Bolojan.

În același timp, premierul interimar a precizat că prosumatorii actuali care dețin panouri fotovoltaice trebuie stimulați să își crească gradul de autoconsum, în special în orele de seară, iar acolo unde este posibil trebuie să fie sprijinite și instalarea capacităților de stocare.