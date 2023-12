Boloş: Bugetul pentru 2024 este dedicat modernizării marilor servicii publice

"Aş vrea să subliniez câteva dintre particularităţile pe care bugetul pentru anul 2024 le are. Prima şi, considerăm noi, cea mai importantă, este un buget dedicat modernizării marilor servicii publice. Iar aici educaţia şi sănătatea sunt de departe cu bugete care sunt destinate, pe de o parte, atât salarizării şi mă refer aici la partea de profesori, cadre didactice universitare, preuniversitare, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, iar pentru această categorie socio-profesională, prin Ordonanţa 115, publicată deja în Monitorul Oficial, s-a aprobat o creştere medie anuală de 20%. Dacă ne raportăm la ultimul an calendaristic, respectiv data ultimei majorări pentru profesori, respectiv luna iulie 2023, cred că bine spun, atunci, pe parcursul unui an calendaristic, iată că majorările cumulate ale salariilor la profesori sunt de 50%", a spus Marcel Boloş.

Potrivit ministrului Finanţelor, atât Educaţia, cât şi Sănătatea au beneficiat, în acest an, de un buget de 100,7 miliarde lei, pentru ca, anul viitor, cele două mari servicii publice să aibă alocat un buget pentru de 137,4 miliarde lei.

"Dintre obiectivele importante pentru marile servicii publice amintim, pe lângă creşterea salariilor profesorilor cu 20%, acordarea de masă caldă pentru număr de peste 1.000 unităţi de învăţământ, cu bugetul de 1,1 miliarde lei, şi partea de decontare burse şcolare, 560 de milioane de lei pe lună, bursa şcolară socială, de 250 până la 300 lei pe lună, sau bursa de merit în învăţământul preuniversitar, de la 300 lei până la 450 lei pe lună sau în învăţământul universitar bursa socială pentru studenţi 900 lei pe lună sau bursa de doctorat 3.200 lei pe lună", a declarat Marcel Boloş.

El a menţionat că peste 10.000 de laboratoare vor fi dotate cu echipamente specifice necesare sau peste 75.000 de săli de clasă dotate cu mobilier, bugetul din planul naţional de redresare şi rezilienţă fiind de peste un miliard de euro.

"Pe componenta de sănătate, pe lângă bugetul pe care îl avem pentru Casa de Sănătate, de 62,2 miliarde lei, şi pentru Ministerul Sănătăţii, 17,8 miliarde lei, urmărim implementarea obiectivelor de investiţii care sunt cu surse de finanţare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, de la cabinetele medicale individuale până la unităţile spitaliceşti modernizate sau peste 760 de milioane de euro în serviciile medicale de prevenţie asigurate din fonduri europene, prin intermediul programului Operaţional de Sănătate. Deci, prima caracteristică pentru anul 2024 este orientarea spre modernizarea şi îmbunătăţirea standardelor de calitate, atât pentru Educaţie cât şi pentru Sănătate", a declarat Marcel Boloş.