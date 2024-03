Boloş: Cel care stă în concediu medical primeşte mai mulţi bani decât atunci când este la serviciu

El a adăugat că nu este vorba despre o taxă asupra concediilor medicale, ci despre contribuţia la asigurările sociale de sănătate, care este plătită pe perioada concediului medical, la fel ca şi contribuţia la pensii.

„Proiectul de ordonanţă de urgenţă este în forma lui finală la Camera Deputaţilor şi aşteptăm să vedem ce tipuri de modificări mai intervin asupra textului propus. Să nu uităm situaţia în care suntem cu concediile medicale. În cursul anului 2023 am avut 3.263.000 de concedii medicale, am avut 24 de milioane de zile de concedii medicale acordate şi am cheltuit din bugetul de stat 6,9 miliarde de lei. Suntem în situaţia paradoxală în care cel care stă în concediu medical primeşte mai mulţi bani decât atunci când este la serviciu. Repet, nu discutăm de bolnavii oncologici, nu discutăm de indemnizaţia maternală şi nu discutăm de copiii care au nevoie de îngrijiri. E de domeniul firescului ca să avem astfel de facilităţi, dar această situaţie în care suntem acum nu asisgură sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale de sănătate”, a explicat Marcel Boloş, întrebat despre impozitarea cu 10% a concediilor medicale, măsură luată printr-o ordonanţă (OUG 115/2023) la jumătatea lui decembrie 2023, care a fost eliminată în Senat şi este în procedură parlamentară la Camera Deputaţilor, la finalul şedinţei de joi a Guvernului.

Minsitrul PNL nu a avut o estimare privind câţi bani au fost colectaţi, până acum, la stat din acestă contribuţie.

„Sumele noastre estimate anual sunt 600 de milioane de lei, pe care le încasăm. Repet, nu este o taxă asupra concediilor medicale, cum se tot vehiculează, este contribuţia la asigurările sociale de sănătate, care se plăteşte pe perioada concediului medical, ca şi contribuţia la pensii, care se plăteşte pe tot timpul perioadei în care eşti activ în muncă. Deci, lucrurile acestea ţin de raţiuni care au în vedere o abordare raţională a banilor pe care îi avem în bugetul asigurărilor sociale de sănătate”, a concluzionat ministrul Finanţelor.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat joi, despre ordonanţa privind impozitarea concediilor medicale, care a rămas blocată în Parlament şi este încă în vigoare, că o organizare mai bună şi o intensificare a controalelor ar putea să ducă la o echilibrare a situaţiei în ceea ce priveşte numărul de concedii medicale. Acesta a arătat că ministrul Finanţelor poate da un răspuns privind acest act normativ, pentru că politica fiscală a României nu o face Ministerul Sănătăţii.

Senatorii PSD şi PNL au votat în comisiile de specialitate menţinerea „taxei pe boală”, introdusă de Guvernul Ciolacu, prin ordonanţă de urgenţă, la sfârşitul anului trecut, au acuzat marţi, reprezentanţii USR şi au reproşat celor două partide din coaliţie că sunt ipocrite.