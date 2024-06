Boloş: Şase luni, până la 1 ianuarie 2025, se extinde perioada în care notele de diferenţe privind TVA

El a completat că din colectarea acestei TVA este estimată o încasare la bugetul de stat de 120 miliarde lei, bani care finanţează toate instituţiile publice şi din care sunt plătite şi pensiile. Liberalul a adăugat că sunt în pregătire noutăţi fiscale cum ar fi RO e-Proprietatea şi Declaraţia unică inteligentă pentru PFA.

„Vreau să mai fac câteva precizări care ţin de contextul general al mecanismului e-TVA. Este cel mai important impozit pe care România îl are şi îl colectează la bugetul de stat. În acest an sunt prevăzute peste 120 miliarde lei, sume care ar urma să fie încasate în bugetul de stat. Este principalul nostru impozit din care se finanţează toate celelalte categorii de servicii publice, de la şcoli, spitale, unităţi sanitare şi drepturile de asistenţă socială, inclusiv pensiile. Este, cum spuneam, impozitul de care trebuie să avem grijă. El nu constituie un cost pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru companiile din România. Este un impozit neutru. Nu afectează costurile de funcţionare ale firmelor. (...) Astăzi s-au adoptat modificările la mecanismul e-TVA care prevede şase luni, până la 1 ianuarie 2025, extinderea perioadei în care notele de diferenţe privind TVA dar şi notele justificative să nu fie percepute contribuabililor. În acest fel Ministerul Finanţelor are posibilitatea să analizeze acest mecanism şi de unde rezultă diferenţa între ce e depus la Fisc şi notele depuse de contribuabili. Am aprobat constituirea Comitetului e-TVA împreună cu reprezentanţii din mediul de afaceri, din ANAF, să evaluăm dacă putem să avem alte propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acestui mecanism”, a explicat Marcel Boloş, la finalul şedinţei de vineri a Guvernului.

Ministrul de Finanţe a mai precizat că este necesar mecanismul e-TVA pentru că ţara noastră are obligaţia să reducă cu 5% gap-ul de TVA, conform PNRR, din anul 2025. Totodată, România trebuie să se alinieze standardelor OCDE care prevăd ca autorităţile fiscale, în relaţia cu contribuabilii, să lucreze cu declaraţiile de impozite şi taxe precompletate.

„De ce avem nevoie de e-TVA? Pentru că avem o obligaţie de reducere a gap-ului de TVA cu câte cinci puncte procentuale, conform PNRR, începând cu anul 2025. Trebuie să ne aliniem la obiectivele şi standardele OECD care prevăd ca autorităţile fiscale, în relaţia cu contribuabilii, să lucreze cu declaraţiile de impozite şi taxe precompletate. Acesta este viitorul administraţiilor fiscale, respectiv cea în care informaţiile privind impozitele şi taxele se regăsesc în aceste declaraţii de deconturi precompletate, la care şi noi am lucrat în cadrul mecanismului e-TVA”, a mai subliniat Boloş.

El a mai spus că ordonanţa de urgenţă prevede şi „extinderea de la 5 zile la 20 zile pentru informaţiilor din decontul completat”.

„S-a abrogat nota justificativă de TVA şi s-a înlocuit cu notificarea de conformitate şi a fost adăugat că nu va fi folosită notificarea de conformitate atunci când există erori materiale, inadvertenţe în bazele de date. Este aşa cum am făcut şi la e-FACTURA. Un ultim punct important a fost cel referitor la revizuirea contravenţilor. Ele au fost reduse şi s-au introdus prevederile legale pentru măsurile de prevenţie, astfel încât, fiind un mecanism nou, să putem să luăm aceste măsuri atunci când identificăm că sunt situaţii ce privesc evaziunea fiscală”, a mai declarat Boloş.

Liberalul a punctat că „este un pachet de măsuri de digitalizare a României”.

„Alături de e-Factura, e-TVA, sunt în pregătire şi RO e-Proprietatea. Va avea o discuţie cu mediul de afaceri. În pregătire este Declaraţia unică inteligentă pentru PFA. Sunt în pregătire şi modulele antifraudă de organizare a inspecţiei fiscale şi antifraudă”, a mai spus el.

Modulele Antifraudă vor intra în testarea pilot din 1 august, a mai anunţat ministrul Finanţelor.

OUG adoptată de Guvern mai prevede că, până la 31 decembrie 2024, punctul de amenda va fi în cuantum de 165 de lei

Potrivit acestei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare, pentru protejarea puterii de cumpărarea a angajaţilor încadraţi cu salariul minim pe economie, Guvernul a modificat reglementările referitoare la aplicarea deductibilităţilor pentru acordarea unor beneficii salariale.

Astfel, pentru acordarea facilităţii fiscale privind neimpozitarea şi neincluderea în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii a sumei de 300 lei/lună, va fi ajustat plafonul lunar de 4.000 lei reprezentând venit brut realizat din salarii şi asimilate salariilor. Mai exact, vor fi excluse de la calculul acestuia contravaloarea tichetelor de masă, respectiv a indemnizaţiei de hrană, după caz, acordate potrivit legii, pentru perioada iulie-decembrie 2024.

Decizia este luată de Guvern în contextul creşterii salariului minim pe economie, începând cu 1 iunie, de la 3.300 de lei la 3.700 de lei şi a stabilirii facilităţii de neimpozitare a sumei de 300 de lei.

De asemenea, actul normativ stabileşte că până la 31 decembrie 2024 punctul de amenda va fi în cuantum de 165 de lei.

La începutul reuniunii Executivului, vineri la Palatul Victoria, premierul Marcel Ciolacu a anunţat modificări referitoare la e-Factura, e-Transport şi e-TVA şi a adăugat că digitalizarea sistemelor statului nu înseamnă mai multă birocraţie, ci trebuie să fie un ajutor pentru economie. Totodată, el a anunţat că modificarea reglementărilor referitoare la aplicarea facilităţilor fiscale în cazul salariului minim şi îngheţarea punctului de amendă.