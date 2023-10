Boloş: Ţinta de deficit bugetar este un obiectiv de ţară al întregii Românii

Boloş a precizat, în cadrul dezbaterilor din Parlament la moţiunea simplă îndreptată împotriva sa, că reforma fiscală pe care Guvernul a iniţiat-o este cea consemnată în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Potrivit ministrului Finanţelor în jaloanele 205, 206 şi 207 din PNRR, "în mod clar, negru pe hârtie se scrie că sistemul fiscal se schimbă pentru microîntreprinderi, facilităţile fiscale pentru construcţii, industria alimentară şi agricultură se elimină treptat".

"Astăzi, nu ştiu care este legitimitatea unui demers pe care opoziţia îl face prin semnatarii moţiunii simple la adresa mea, nu ştiu unde este legitimitatea unui astfel de demers, câtă vreme dumneavoastră aţi scris negru pe alb acolo că reforma fiscală se va întâmpla ", s-a adresat Marcel Boloş semnatarilor moţiunii simple depuse împotriva sa.

El a reiterat faptul că în privinţa reducerii cheltuielilor publice, Guvernul a intervenit cu trei acte normative, Ordonanţa 34/2023, Legea 296/2023 şi Ordonanţa de urgenţă 90/2023, în ideea atingerii obiectivului de ţară reprezentat de încadrarea într-o ţintă de deficit bugetar acceptată de partenerii europeni.

"Nu este niciun cuvânt scris (în PNRR - n.r.) despre ceea ce spuneaţi mai înainte, să reducem cheltuielile publice. Păi, tocmai acest lucru, pe parcursul anului 2023 am făcut. Am încercat ca întreaga notă de plată pe care am primit-o prin PNRR, respectiv 22 de miliarde pentru reducerea deficitului bugetar, 16 miliarde de lei pentru reforma pensiilor generale, 10 miliarde de lei pentru Legea salarizării unice - o notă usturătoare de 48 de miliarde de lei nu am lăsat să fie în întregime o sarcină pe contribuabil. Am încercat ca prin reducerea de cheltuială, prin măsurile de combatere a evaziunii fiscale să uşurăm această sarcină şi, împreună cu toţii, să mergem spre obiectivul nostru de ţară. Nu este deficitul bugetar al ministrului Finanţelor şi al Ministerului Finanţelor, este un obiectiv de ţară al întregii Românii ", a declarat Boloş.

Ministrul a adăugat că respectarea angajamentelor asumate de către ţara noastră prin Programul de convergenţă înseamnă "să păzim cele 75 de miliarde de euro alocate prin investiţiile din fonduri europene", adică realizarea de investiţii pentru apă-canalizare, pentru drumuri asfaltate, pentru autostrăzi, pentru construcţia de linii de cale ferată, pentru modernizarea de şcoli, spitale.

"Asta înseamnă că ne pasă de investiţiile care sunt în PNRR, asta înseamnă că ne pasă de investiţiile care sunt în politica de coeziune. Cum putem să spunem că noi nu trebuie să luăm măsuri pentru o situaţie atât de delicată pe care o avem din perspectiva deficitului bugetar şi să stăm nepăsători ca anul viitor să nu ne mai putem atinge de fondurile europene? Acest lucru nu se va întâmpla", a declarat Boloş.