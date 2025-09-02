Budăi: Dacă PNL și USR vor stabilitate pentru sistemul de pensii, să susțină politicile de creștere a natalității
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat că, dacă PNL și USR vor într-adevăr stabilitate pe termen lung pentru sistemul de pensii, atunci să susțină politicile de creștere a natalității.
''Văd că, după premierul Bolojan, și cei de la USR vor să crească vârsta de pensionare. Le spun tuturor să înceteze cu aceste amenințări la adresa celor care muncesc! PSD nu va accepta sub nicio formă o astfel de măsură! Legea pensiilor din sistemul public are prevederi clare în acest sens, a fost jalon în PNRR și are acceptul Comisiei Europene'', a scris miercuri, pe Facebook, fostul ministru.
Acesta cere PNL și USR să voteze în Parlament inițiativa PSD pentru reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS.
''Dacă PNL și USR vor într-adevăr stabilitate pe termen lung pentru sistemul de pensii, atunci să susțină politicile de creștere a natalității. Iar primul pas ar fi să admită că au greșit și să voteze în Parlament inițiativa PSD pentru reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS'', a transmis Budăi.
