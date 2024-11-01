Budăi: E revoltător ca tinerii noștri să plece la muncă în străinătate, în timp ce patronatele se opun creșterii salariului

'Este revoltător ca tinerii noștri să plece la muncă în străinătate, în timp ce patronatele se opun creșterii salariului minim, cerând în schimb Guvernului să crească numărul de permise de muncă pentru lucrătorii asiatici. Cum vine asta? Te plângi la Guvern că este o situație economică dificilă și nu poți menține locurile de muncă dacă se majorează salariul minim, dar apoi vii pe ușa din spate și ceri mai mulți lucrători din afara UE, dispuși să lucreze pe salarii de mizerie? Asta este o abordare total duplicitară! Nu te interesează să asiguri salarii și condiții de muncă decente pentru tinerii români, pentru că mizezi pe lucrătorii străini din statele foarte sărace?!', a scris Budăi pe Facebook.

El a adăugat că nu are nimic cu lucrătorii asiatici și că, din contră, le respectă dorința de a munci.

'Nu am nimic cu acești oameni - din contră, le respect dorința de a munci. Dar asta ne dorim pentru România?! O societate sărăcită, cu oameni din afară, în loc să creștem prosperitatea cetățenilor noștri? Domnule prim-ministru Bolojan, terminați cu șarada asta! Vă amintesc propriile dumneavoastră declarații: 'Dacă vrem ca tinerii noștri să nu mai plece în străinătate, trebuie să aibă posibilități de câștiguri mai bune în România'. Cum faceți asta? Înghețând salariul minim pe ideea că dacă pleacă tinerii români îi înlocuim cu asiatici? Chiar vă pasă de tinerii noștri? Atunci respectați legislația europeană! Asigurați-le câștiguri mai bune în România, așa cum ați promis! Creșteți salariul minim, cum vă obligă legea și propriile promisiuni din campania electorală', a transmis Marius Budăi.